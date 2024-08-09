Главред Bild сообщил о непонимании украинцами боев в Курской области

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Многие украинские военные недовольны операцией ВСУ в Курской области и не понимают, зачем она была начата, когда «в Донецкой области огромные проблемы» (Украина и страны Запада не признают ДНР и вхождение региона в состав России. — РБК). Об этом в своем подкасте сообщил замглавреда Bild Пауль Ронцхаймер со ссылкой на источники в военных кругах.

«Я слышу много скепсиса и много критики от тех источников, с кем я говорил. Многие в [украинских] военных кругах говорят: «Как может быть такое, что там мы проводим большое наступление, а в Донецкой области у нас огромные проблемы?! Там нам нужны оружие, боеприпасы и в первую очередь люди», — рассказал Ронцхаймер.

Также, по его словам, удивляются операции в курском приграничье и украинские чиновники. «Многие в украинских военных кругах задаются вопросом, действительно ли это тот регион, который можно долго удерживать. Как будет работать логистика, можно ли будет снабжать украинских солдат там, поставлять им припасы?» — продолжил замглавреда Bild.

Бои на приграничных территориях Курской области продолжаются с утра 6 августа. Утром 9 августа российское Минобороны отчиталось о предотвращении попыток «рейдовых действий подразделений противника вглубь территории» и потерях ВСУ в количестве до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники. Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов отмечал, что в нынешнем наступлении ВСУ задействовали все свои резервы и после этого им уже «нечего будет нам противопоставить».

В Курской области уже второй день действует режим ЧС федерального характера, по данным Минздрава на вечер 8 августа, от обстрелов пострадали 66 человек. Глава Минздрава Валерий Мурашко ранее сегодня сообщил, что на лечении в стационарах остаются 55 пострадавших, из них 12 — в тяжелом состоянии.

Президент России Владимир Путин называл действия ВСУ в регионе «масштабной провокацией. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что целью атаки на Курскую область является усиление позиции Украины на мирных переговорах. CNN со ссылкой на чиновников на Украине и в США сообщал, что атака ВСУ стала неожиданностью для американских властей. Собеседники телеканала полагают, что одна из целей украинских военных — отвлечь российские войска от других участков фронта.