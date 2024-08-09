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Военная операция на Украине ,  
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CNN назвал атаку ВСУ на Курскую область неожиданностью для США

Сюжет
Военная операция на Украине
США не знали о планах Украины атаковать Курскую область, передает телеканал. В Белом доме ранее сообщали, что свяжутся с украинскими военными, чтобы «узнать больше об их целях». Путин назвал атаку «масштабной провокацией»
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Нападение украинских вооруженных сил на Курскую область стало неожиданностью для американских властей, сообщает CNN со ссылкой на чиновников на Украине и в США.

Собеседники телеканала полагают, что одна из целей украинских военных — отвлечь российские войска от других участков фронта. Американские чиновники не считают, что Украина намерена продолжать бои на территории региона в долгосрочной перспективе.

О том, что администрация США заранее не была осведомлена о планах ВСУ в Курской области, 7 августа сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Мы собираемся связаться с украинскими военными, чтобы узнать больше об их целях», — говорила она, в то же время добавив, что США «поддерживают Украину, поскольку она защищает себя от российской агрессии». В Госдепе заявили, что Украина сама решает, какие операции проводить и какие цели преследовать.

Нападение ВСУ на Курскую область. Главное к этому часу
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби подчеркнул в тот же день, что политика Вашингтона в отношении запрета на использование дальнобойных вооружений для ударов по территории России не изменилась. По данным The Washington Post, на фоне боев в Курской области Украина вновь попросила США дать разрешение на использование ракет ATACMS для этих целей.

Другие союзники Киева заявили, что Украина имеет право защищаться, отмечает CNN. В частности, представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сказал, что позиция блока не изменилась, Брюссель поддерживает украинскую сторону «в ее законной самообороне против агрессии».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк называл целью атаки на Курскую область усиление позиций на переговорах. Российский президент Владимир Путин расценил ее как «масштабную провокацию».

CNN назвал атаку ВСУ на Курскую область неожиданностью для США
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Утром 9 августа российское Минобороны отчиталось о предотвращении попыток «рейдовых действий подразделений противника вглубь территории» и потерях ВСУ, а также сообщило о переброске в Курскую область вооружений и техники, включая РСЗО, артиллерийские орудия и танки. В регионе действует режим ЧС федерального характера, по данным Минздрава на 8 августа, от обстрелов пострадали 66 человек. С приграничных территорий организовали вывоз жителей.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Курская область ВСУ Украина США Военная операция на Украине
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