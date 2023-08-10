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CNN узнал о первом докладе Киева США о применении кассетных боеприпасов

CNN: Киев направил Пентагону первый доклад о применении кассетных боеприпасов
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Военная операция на Украине
США решили передать Украине кассетные боеприпасы в начале июля. Глава украинского Минобороны Алексей Резников обещал отчитаться об их применении. Доклад содержит данные о числе использованных снарядов и пораженных целях, пишет CNN

Украина направила Пентагону первый доклад о применении в боевых действиях кассетных боеприпасов, которые США ранее передали ВСУ. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

В отчете содержится информация о количестве выпущенных снарядов, а также числе уничтоженных ими целей, сказал собеседник канала. Называть точные цифры чиновник не стал.

О решении поставить Киеву кассетные боеприпасы Белый дом объявил в начале июля. Президент США Джо Байден отмечал, что это временное решение, пока не удастся обеспечить ВСУ обычными боеприпасами. В конце месяца глава украинского Минобороны Алексей Резников сообщил, что Киев направит Пентагону отчет об их применении. Документ, по словам Резникова, ведомство собиралось отправить США 24 или 25 июля.

О том, что украинская сторона начала применять в боевых действиях кассетные боеприпасы, объявил 20 июля координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Киев заверял Вашингтон, что кассетные боеприпасы будут использованы лишь «в надлежащим местах» вне населенных пунктов.

Российское Минобороны и власти приграничных регионов неоднократно заявляли о применении Киевом кассетных боеприпасов. 22 июля под обстрел кассетными боеприпасами со стороны ВСУ попали российские журналисты, корреспондент «РИА Новости» Ростислав Журавлев погиб от полученных ранений, говорили в министерстве. На следующий день, 23 июля в ведомстве заявили о массовом, но безрезультативном применении ВСУ кассетных боеприпасов.

5 августа представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК) обвинило украинскую сторону в ударе кассетными боеприпасами по центру Донецка. После обстрела в городе загорелось здание первого корпуса Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского.

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Москва передачу кассетных боеприпасов Киеву осудила. Россия воздерживается от применения в боевых действиях кассетных боеприпасов, но в случае передачи их ВСУ будет вынуждена применить аналогичные средства, говорил министр обороны Сергей Шойгу. Зеркальный ответ на применение Киевом кассетных боеприпасов допускал и президент России Владимир Путин.

Кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают множество мелких снарядов или суббоеприпасов. Они могут разрываться спустя долгое время после применения.

США, Россия и Украина не участвуют в Конвенции по кассетным боеприпасам — международном договоре, который запрещает использование, передачу и накопление таких снарядов.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
кассетные боеприпасы Украина США доклад
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