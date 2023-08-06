Здание университета загорелось в Донецке после обстрела

Первый корпус Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского загорелся вечером 5 августа после обстрела города, сообщил в телеграм-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Пожар начался около 22:30 по местному времени (совпадает с мск), уточнил мэр. Здание, о котором идет речь, расположено по адресу: ул. Щорса, дом № 31. На место прибыли спасатели.

Удар, из-за которого началось возгорание, по словам Кулемзина, нанесли с применением кассетных боеприпасов. О том, что такие снаряды использовались при обстреле города 5 августа, также заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК). Обстрелу подверглись Киевский, Куйбышевский и Ворошиловский районы города (в последнем расположен загоревшийся корпус университета).

Позднее, около 23:50 мск, в СЦКК сообщили о втором за вечер ударе по Киевскому району Донецка — в 23:45 по городу выпустили еще один кассетный боеприпас, заявили в представительстве. Через несколько минут там добавили, что в 23:55 Донецк подвергся обстрелу двумя ракетами из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

В полночь 6 августа представительство сообщило о новом ударе по Кировскому и Петровскому районам города: по ним выпустили четыре снаряда калибром 155 мм, говорилось в сообщении.

Донецк регулярно подвергается обстрелам после начала российской спецоперации. Однако 5 августа власти республики впервые сообщили об ударе по городу кассетными боеприпасами.

Украина получает кассетные боеприпасы от США. Вашингтон подтверждал, что Киев начал применять их; при этом ВСУ обещала использовать такие боеприпасы «с осторожностью», чтобы не вредить гражданскому населению, говорил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Москва осудила передачу кассетных боеприпасов Киеву. Россия воздерживается от применения в боевых действиях кассетных боеприпасов, но в случае передачи их ВСУ будет вынуждена применить аналогичные средства, говорил глава Минобороны Сергей Шойгу. Зеркальный ответ на применение Киевом кассетных боеприпасов допускал и президент России Владимир Путин.