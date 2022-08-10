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Правозащитники призвали Путина предложить ДНР мораторий на смертную казнь

Правозащитники и академики обратились к Путину с идеей моратория на смертную казнь в ДНР
Правозащитники, ученые и деятели культуры попросили президента Владимира Путина предложить главе ДНР Денису Пушилину ввести в республике мораторий на смертную казнь. Ранее в ДНР приговорили к казни трех иностранных наемников
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Российские ученые и правозащитники написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором предложили «распространить мораторий на применение смертной казни на Донецкую народную республику». Открытое письмо президенту опубликовано на ресурсе Change.org, факт обращения также подтвердили РБК подписавшие его правозащитники, деятели науки и культуры.

«Господин Президент! Владимир Владимирович! Нас очень тревожат сообщения о возможном скором исполнении смертных приговоров, вынесенных в Донецкой Народной Республике. <...> Мы просим Вас о милосердии. <...> Мы просим Вас предложить главе Донецкой Народной Республики распространить мораторий на применение смертной казни на Донецкую Народную Республику», — говорится в обращении (орфография сохранена).

РБК направил запрос главе ДНР Денису Пушилину.

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Фото:Zuma / ТАСС

Авторы петиции сделали в тексте несколько исторических отсылок — к памятникам русского светского права, которые, как писал историк права Николай Загоскин, «чуждались смертной казни и не знали ее вплоть до конца XIV века»; к указу императрицы Елизаветы 1744 года, который приостановил применение смертной казни в России раньше, чем это сделали в Западной Европе; к записками адмирала, графа Николая Мордвинова, который писал о том, что «нравственный и всеобщий закон, воспрещающий убивать безоружного», должен распространяться и на осужденных и др.

Свои подписи под обращением поставили режиссер Александр Сокуров, правозащитницы Зоя Светова, Ева Меркачева и Наталия Евдокимова (входит в Совета по правам человека при президенте России), еще один член СПЧ, заведующий кафедрой психологии личности МГУ Александр Асмолов, академики РАН, физики, Александр Чаплик и Николай Розанов, а также профессора РАН — математик Александр Буфетов, физик Ярослав Кудрявцев, лингвист Светлана Бурлак.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

На сайте Change.org также указано, что обращение подписал журналист и член СПЧ Николай Сванидзе, однако он эту информацию в разговоре с РБК не подтвердил. «Я это письмо не подписывал. Я разделяю цели письма, но мне не нравится его форма — такая челобитная государю. Поэтому я своей подписи не ставил», — заявил РБК Сванидзе.

Режиссер Александр Сокуров подтвердил, что подписал обращение к президенту. «Я действительно подписывал это письмо. И действительно считаю, что смертная казнь на территории, где живут славянские народы, в том пространстве, где работает христианство, вообще недопустима», — сказал он РБК.

«Я считаю, что в современном мире вообще не должно быть смертной казни, потому что часто бывают судебные ошибки. Не должно быть смертной казни, могут быть другие альтернативные наказания. Я считаю, что Владимир Владимирович Путин должен прислушаться к голосу граждан», — сообщила РБК журналистка и правозащитница Зоя Светова. Правозащитница Ева Меркачева сообщила РБК, что письмо президенту «отправили сегодня».

По словам физика Ярослава Кудрявцева, авторы петиции «решили обратить внимание [президента] на то, что могут быть приведены в исполнение смертные приговоры». «Так как в Российской Федерации пока (и надеюсь, что так будет и дальше) смертной казни нет... Естественно во всех странах, которые сейчас находятся в непосредственном взаимодействии с Российской Федерацией, во всех новых республиках, как бы к ним не относиться, тоже бы хотелось, чтобы смертной казни не было», — сообщил РБК Кудрявцев.

По мнению Асмолова, введение смертной казни показывает, является ли общество цивилизованным. «Это главный маркер расчеловечивания культуры, поэтому она [смертная казнь] недопустима ни в каких формах и нигде», — сказал он.

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Фото:Максим Константинов / Global Look Press

В ДНР нет моратория на смертную казнь. В начале июня к смертной казни там приговорили троих иностранцев: граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима. Их обвинили в том, что они участвовали в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников. Иностранцы частично признали свою вину.

По словам министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, Лондон делает все возможное для освобождения своих граждан и считает их военнопленными.

Глава ДНР Денис Пушилин говорил ранее, что «не видит никаких оснований» для обмена или помилования иностранцев, приговоренных к смертной казни.

Кремль заявлял, что будет готов выслушать Лондон, если британские власти обратятся к России по поводу судьбы этих граждан, однако, когда Великобритания обратилась по этому вопросу к Москве, это обращение направили в ДНР. По словам посла России в Великобритании Антона Келина, Лондон составил «высокомерную» и «поучительную» ноту и тон документа не вызвал желания наладить взаимодействие между сторонами.

Авторы
Теги
Екатерина Костина Екатерина Костина, Наталья Демченко Наталья Демченко
ДНР смертная казнь Александр Сокуров Ева Меркачева Зоя Светова Александр Асмолов Александр Чаплик Николай Розанов Александр Буфетов Ярослав Кудрявцев Светлана Бурлак Владимир Путин ...
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