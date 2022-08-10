Правозащитники призвали Путина предложить ДНР мораторий на смертную казнь

Правозащитники и академики обратились к Путину с идеей моратория на смертную казнь в ДНР

Правозащитники, ученые и деятели культуры попросили президента Владимира Путина предложить главе ДНР Денису Пушилину ввести в республике мораторий на смертную казнь. Ранее в ДНР приговорили к казни трех иностранных наемников

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Российские ученые и правозащитники написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором предложили «распространить мораторий на применение смертной казни на Донецкую народную республику». Открытое письмо президенту опубликовано на ресурсе Change.org, факт обращения также подтвердили РБК подписавшие его правозащитники, деятели науки и культуры.

«Господин Президент! Владимир Владимирович! Нас очень тревожат сообщения о возможном скором исполнении смертных приговоров, вынесенных в Донецкой Народной Республике. <...> Мы просим Вас о милосердии. <...> Мы просим Вас предложить главе Донецкой Народной Республики распространить мораторий на применение смертной казни на Донецкую Народную Республику», — говорится в обращении (орфография сохранена).

РБК направил запрос главе ДНР Денису Пушилину.

Авторы петиции сделали в тексте несколько исторических отсылок — к памятникам русского светского права, которые, как писал историк права Николай Загоскин, «чуждались смертной казни и не знали ее вплоть до конца XIV века»; к указу императрицы Елизаветы 1744 года, который приостановил применение смертной казни в России раньше, чем это сделали в Западной Европе; к записками адмирала, графа Николая Мордвинова, который писал о том, что «нравственный и всеобщий закон, воспрещающий убивать безоружного», должен распространяться и на осужденных и др.

Свои подписи под обращением поставили режиссер Александр Сокуров, правозащитницы Зоя Светова, Ева Меркачева и Наталия Евдокимова (входит в Совета по правам человека при президенте России), еще один член СПЧ, заведующий кафедрой психологии личности МГУ Александр Асмолов, академики РАН, физики, Александр Чаплик и Николай Розанов, а также профессора РАН — математик Александр Буфетов, физик Ярослав Кудрявцев, лингвист Светлана Бурлак.

На сайте Change.org также указано, что обращение подписал журналист и член СПЧ Николай Сванидзе, однако он эту информацию в разговоре с РБК не подтвердил. «Я это письмо не подписывал. Я разделяю цели письма, но мне не нравится его форма — такая челобитная государю. Поэтому я своей подписи не ставил», — заявил РБК Сванидзе.

Режиссер Александр Сокуров подтвердил, что подписал обращение к президенту. «Я действительно подписывал это письмо. И действительно считаю, что смертная казнь на территории, где живут славянские народы, в том пространстве, где работает христианство, вообще недопустима», — сказал он РБК.

«Я считаю, что в современном мире вообще не должно быть смертной казни, потому что часто бывают судебные ошибки. Не должно быть смертной казни, могут быть другие альтернативные наказания. Я считаю, что Владимир Владимирович Путин должен прислушаться к голосу граждан», — сообщила РБК журналистка и правозащитница Зоя Светова. Правозащитница Ева Меркачева сообщила РБК, что письмо президенту «отправили сегодня».

По словам физика Ярослава Кудрявцева, авторы петиции «решили обратить внимание [президента] на то, что могут быть приведены в исполнение смертные приговоры». «Так как в Российской Федерации пока (и надеюсь, что так будет и дальше) смертной казни нет... Естественно во всех странах, которые сейчас находятся в непосредственном взаимодействии с Российской Федерацией, во всех новых республиках, как бы к ним не относиться, тоже бы хотелось, чтобы смертной казни не было», — сообщил РБК Кудрявцев.

По мнению Асмолова, введение смертной казни показывает, является ли общество цивилизованным. «Это главный маркер расчеловечивания культуры, поэтому она [смертная казнь] недопустима ни в каких формах и нигде», — сказал он.

В ДНР нет моратория на смертную казнь. В начале июня к смертной казни там приговорили троих иностранцев: граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима. Их обвинили в том, что они участвовали в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников. Иностранцы частично признали свою вину.



По словам министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, Лондон делает все возможное для освобождения своих граждан и считает их военнопленными.

Глава ДНР Денис Пушилин говорил ранее, что «не видит никаких оснований» для обмена или помилования иностранцев, приговоренных к смертной казни.

Кремль заявлял, что будет готов выслушать Лондон, если британские власти обратятся к России по поводу судьбы этих граждан, однако, когда Великобритания обратилась по этому вопросу к Москве, это обращение направили в ДНР. По словам посла России в Великобритании Антона Келина, Лондон составил «высокомерную» и «поучительную» ноту и тон документа не вызвал желания наладить взаимодействие между сторонами.