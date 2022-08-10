ЕС разрешил Литве транзит угля в Калининград с ограничениями

По железным дорогам Литвы может продолжаться транзит угля в Калининград, несмотря на санкции, однако при соблюдении ограничений, постановили в ЕК. Оператор железных дорог Литвы оценил долю отказа в транзите товаров из России в 5%

Фото: Виталий Невар / Reuters

После вступления в силу запрета Евросоюза на транспортировку российского угля и иного твердого топлива с 10 августа Литве в качестве исключения разрешено осуществлять транзит подсанкционной продукции в ограниченном количестве по железной дороге. Об этом сообщает литовское информационное агентство Baltic News Service (BNS).

Такую трактовку ограничительных мер представила Еврокомиссия, пишет агентство. По информации «Литовских железных дорог» (Lietuvos geležinkėlių), за первые пять месяцев этого года через Литву в Калининградскую область перевезли 1 млн т угля. Интерпретация ЕК позволяет отклонить 5% заявок на транзит подсанкционных товаров, указали в компании.

«Согласно процедуре, предусмотренной в директивах ЕК, до сих пор отклоненные заявки на перевозку грузов между Россией и Калининградской областью через территорию Литвы были единичными случаями и составляли до 5% от числа всех заявок на товары, перевозимых в этом направлении», — сообщила BNS представитель компании Котрина Дзикарайте.

Российские перевозки подсанкционных товаров в Калининградскую область, отделенную от основной части России, были ограничены Литвой в середине июня. Вильнюс сослался на ограничительные меры Евросоюза, под запрет попали стройматериалы, древесина, металл, цемент, алкоголь, удобрения и другая продукция.

Власти России назвали действия Литвы незаконными, после критики Москвы в Евросоюзе в середине июля уточнили условия ограничительных мер. В Брюсселе установили, что автомобильный транзит в Калининград остается запрещен, а перевозка по железной дороге возможна в случае «эффективного контроля». В литовском МИДе отметили, что Еврокомиссия ввела квоты на транзит подсанкционных товаров.

К началу августа ряд лимитов на перевозку такой продукции был исчерпан, сообщил калининградский губернатор Антон Алиханов. Он уточнил, что речь шла, в частности, о транзите железа, стали, нефти и нефтепродуктов, удобрений и лесоматериалов.

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Евросоюз одобрил запрет на покупку, импорт или транзитные перевозки российского угля и других твердых ископаемых видов топлива в рамках пятого санкционного пакета, принятого в апреле. Стороны могли выполнять заключенные до 9 апреля контракты, с 10 августа запрет вступил в силу. В Еврокомиссии сочли, что ограничение затронет четверть всего российского экспорта угля на сумму €8 млрд в год. Санкции против российского угля также ввели США, Япония и Швейцария, присоединиться к этим мерам пообещали в Великобритании.

