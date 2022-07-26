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Казахстан удвоил поставки угля в ЕС после начала спецоперации России

Казахстан с января по май поставил в Евросоюз больше угля, чем за весь прошлый год. Республика нарастила экспорт после начала Россией спецоперации на Украине. Страны ЕС перестанут закупать российский уголь с августа
Фото: Павел Михеев / Reuters
Фото: Павел Михеев / Reuters

Казахстан удвоил поставки угля в ЕС после начала спецоперации России на Украине. За первые пять месяцев этого года страна отправила его больше, чем за весь прошлый год. Соответствующие данные опубликованы европейской статистической службой Евростат, пишет «Коммерсантъ».

В начале года ежемесячные поставки составляли 140–200 тыс. т, с марта — 300–400 тыс. т. При этом годом ранее в апреле и мае Казахстан отправлял в ЕС только 60–70 тыс. т.

В основном Казахстан поставляет уголь в европейские страны морским путем с перевалкой в портах России или стран Прибалтики (782 тыс. т в этом и 240 тыс. т в прошлом году), по железной дороге (соответственно 635 тыс. и 540 тыс. т) и по автомобильным дорогам (90 тыс. и 8,2 тыс. т).

Всего в прошлом году Казахстан экспортировал 29,2 млн т угля, главными направлениями стали Россия (19 млн т), Швейцария (4,8 млн т) и Белоруссия (1,9 млн т), следует из данных Бюро национальной статистики.

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Ключевым условием поставок угля для Казахстана стал выход к морю, отметил в беседе с порталом LS глава Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Николай Радостовец. «Вообще единое экономическое пространство с Россией и Беларусью мы создавали как раз для того, чтобы пользоваться транзитными территориями этих стран, чтобы мы могли выходить к морю», — отметил он.

При этом большинство поставок в ЕС энергетического угля в первом квартале пришлось на Россию (51%). «Российским трейдерам удалось добиться наибольшей доли на рынке, несмотря на значительное снижение доли (минус 19%) по отношению к 1 кварталу 2021 года», — сказано в квартальном отчете Евростата. В тот же период доля поставок угля из Казахстана увеличилась с 2 до 3%, из портов США — снизилась с 9 до 5%.

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Около четырех месяцев назад, в начале апреля, европейские страны согласовали ограничительные меры против импорта российского угля, которые вошли в пятый санкционный пакет ЕС. Согласно решению, Евросоюз с 10 августа запретит покупку, импорт и транзитные перевозки угля и иных твердых ископаемых видом топлива из России. До этого срока сторонам разрешено выполнять контракты, заключенные до 9 апреля.

По данным Брюсселя, ограничения коснется более четверти всего российского импорта угля, что приведет к потере Россией доходов на примерно €8 млрд ежегодно. Санкции могут «изменить правила игры» в распределении поставок угля европейским странам, поскольку многим конкурентам российских поставщиков было сложно предлагать более низкую цену, говорится в квартальном отчете Евростата.

В конце июля к санкциям против угля российского производства присоединилась Великобритания. «Эта поправка запрещает импорт нефти и нефтепродуктов, угля и золота, а также приобретение, поставку и доставку прямо или косвенно этих товаров. Она также запрещает предоставление технической помощи, финансовых услуг, средств и посреднических услуг, связанных с этими товарами», — говорилось в сообщении Министерства внешней торговли королевства для экспортеров. В прошлом году Британия импортировала на $267 млн российского угля и угольной продукции.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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