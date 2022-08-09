В Калининграде заявили, что исчерпали лимиты транзита товаров через Литву

По словам Алиханова, речь идет о «достаточно большой номенклатуре», по которой у Калининградской области «уже нет возможностей из-за установленных [Евросоюзом] квот»

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Калининградская область исчерпала некоторые лимиты, установленные Евросоюзом на перевозку подсанкционных товаров через Литву железной дорогой, заявил губернатор Антон Алиханов в ходе дискуссии клуба «Валдай».

«На сегодняшний день мы уже исчерпали установленные лимиты европейцами на перевозки ж/д-транспортом части номенклатур грузов, например отдельные виды железа, стали, нефти и нефтепродуктов, удобрений, антифриз, лесоматериалов», — сказал Алиханов.

По словам губернатора, речь идет о «достаточно большой номенклатуре», по которой у Калининградской области «уже нет возможностей из-за установленных квот».

В середине июня Литва, ссылаясь на санкции Евросоюза, ограничила российские перевозки по железной дороге в Калининградскую область, запретив транзит подсанкционных товаров через свою территорию. Под запрет попали стройматериалы, металл, древесина, цемент, удобрения, алкоголь и другие товары.

В Кремле действия властей Литвы назвали беспрецедентными и незаконными. После критики со стороны российских властей Еврокомиссия уточнила санкции. Согласно им, автомобильный транзит в Калининград остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при «эффективном контроле». По словам главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, Еврокомиссия также ввела квоты на транзит подсанкционных товаров, передает Delfi.

Российские власти уточнение санкций со стороны ЕС назвали позитивным фактом, но в то же время отметили, что у них остались «определенные вопросы» и «предстоит немалая работа».

Читайте на РБК Pro Pro Масштабный пожар на складе Ozon. Как это скажется на его результатах Масштабный пожар на складе Ozon. Как это скажется на его результатах Статьи Pro Сотрудники на удаленке стали хуже работать: как этично их контролировать Сотрудники на удаленке стали хуже работать: как этично их контролировать Инструкции Pro Какие схемы заработка на санкциях ограничил «карантин» ЦБ Какие схемы заработка на санкциях ограничил «карантин» ЦБ Статьи Pro Как финансовому директору избежать ответственности по долгам компании Как финансовому директору избежать ответственности по долгам компании Инструкции Pro Будут ли защищены банковские транзакции после ухода французской Thales Будут ли защищены банковские транзакции после ухода французской Thales Статьи Pro Самые важные налоговые поправки, которые появятся уже осенью 2022 года Самые важные налоговые поправки, которые появятся уже осенью 2022 года Статьи Pro Секреты slow life: как жить не спеша и оставаться продуктивным Секреты slow life: как жить не спеша и оставаться продуктивным Инструкции Pro Строительство: как защититься от недобросовестных действий подрядчика Строительство: как защититься от недобросовестных действий подрядчика Инструкции

В частности, в конце июня литовский Шяуляй Банк, через который проводились операции с транзитом товаров в Калининградскую область, сообщил, что с 15 августа откажется проводить платежные операции в рублях независимо от страны получателя, а с 1 сентября не будет проводить банковские операции с Россией и Белоруссией.

В Кремле после этого выразили надежду, что проблему можно будет решить с помощью диалога. А в Литве отметили, что расчеты за транзит товаров на территорию Калининградской области через республику зависят только от банков и государство не может обязать их принимать платежи.