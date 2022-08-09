В Калининграде заявили, что исчерпали лимиты транзита товаров через Литву
Калининградская область исчерпала некоторые лимиты, установленные Евросоюзом на перевозку подсанкционных товаров через Литву железной дорогой, заявил губернатор Антон Алиханов в ходе дискуссии клуба «Валдай».
«На сегодняшний день мы уже исчерпали установленные лимиты европейцами на перевозки ж/д-транспортом части номенклатур грузов, например отдельные виды железа, стали, нефти и нефтепродуктов, удобрений, антифриз, лесоматериалов», — сказал Алиханов.
По словам губернатора, речь идет о «достаточно большой номенклатуре», по которой у Калининградской области «уже нет возможностей из-за установленных квот».
В середине июня Литва, ссылаясь на санкции Евросоюза, ограничила российские перевозки по железной дороге в Калининградскую область, запретив транзит подсанкционных товаров через свою территорию. Под запрет попали стройматериалы, металл, древесина, цемент, удобрения, алкоголь и другие товары.
В Кремле действия властей Литвы назвали беспрецедентными и незаконными. После критики со стороны российских властей Еврокомиссия уточнила санкции. Согласно им, автомобильный транзит в Калининград остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при «эффективном контроле». По словам главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, Еврокомиссия также ввела квоты на транзит подсанкционных товаров, передает Delfi.
Российские власти уточнение санкций со стороны ЕС назвали позитивным фактом, но в то же время отметили, что у них остались «определенные вопросы» и «предстоит немалая работа».
В частности, в конце июня литовский Шяуляй Банк, через который проводились операции с транзитом товаров в Калининградскую область, сообщил, что с 15 августа откажется проводить платежные операции в рублях независимо от страны получателя, а с 1 сентября не будет проводить банковские операции с Россией и Белоруссией.
В Кремле после этого выразили надежду, что проблему можно будет решить с помощью диалога. А в Литве отметили, что расчеты за транзит товаров на территорию Калининградской области через республику зависят только от банков и государство не может обязать их принимать платежи.