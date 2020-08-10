Мишустин предложил после выборов сохранить сотрудничество Минска и Москвы

Российский премьер-министр назвал важным курс на дальнейшее развитие сотрудничества Минска и Москвы и поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии

Михаил Мишустин (Фото: government.ru)

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с победой на выборах и отметил важность укрепления сотрудничества двух стран. Об этом он заявил в ходе телефонных переговоров с белорусским коллегой Романом Головченко, сообщается на сайте российского правительства.

«Мишустин просил передать президенту Белоруссии Александру Лукашенко поздравления в связи с победой на президентских выборах и подчеркнул важность курса на дальнейшее развитие сотрудничества с Россией», — указано в сообщении.

В ходе переговоров Мишустин и Головченко также обсудили «актуальные вопросы двусторонней повестки дня» и «обменялись мнениями по приоритетным задачам интеграционного взаимодействия в Союзном государстве» и ЕАЭС.

Лукашенко ранее поздравил и президент России Владимир Путин. Он выразил надежду, что его работа будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных отношений между двумя странами, что, «несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси».