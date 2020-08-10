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Мишустин предложил после выборов сохранить сотрудничество Минска и Москвы

Российский премьер-министр назвал важным курс на дальнейшее развитие сотрудничества Минска и Москвы и поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: government.ru)

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с победой на выборах и отметил важность укрепления сотрудничества двух стран. Об этом он заявил в ходе телефонных переговоров с белорусским коллегой Романом Головченко, сообщается на сайте российского правительства.

«Мишустин просил передать президенту Белоруссии Александру Лукашенко поздравления в связи с победой на президентских выборах и подчеркнул важность курса на дальнейшее развитие сотрудничества с Россией», — указано в сообщении.

В ходе переговоров Мишустин и Головченко также обсудили «актуальные вопросы двусторонней повестки дня» и «обменялись мнениями по приоритетным задачам интеграционного взаимодействия в Союзном государстве» и ЕАЭС.

Лукашенко ранее поздравил и президент России Владимир Путин. Он выразил надежду, что его работа будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных отношений между двумя странами, что, «несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси».

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Фото: Миша Фридман / Getty Images

Отношения между Москвой и Минском осложнились после того, как Белоруссия сообщила о задержании в республике 33 россиян. Белорусские власти назвали их наемниками ЧВК Вагнера и обвинили группу в подготовке беспорядков перед выборами.

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил, что россияне не планировали оставаться в Белоруссии, а должны были вылететь из Минска в Стамбул, но опоздали на рейс. По его словам, случившееся было провокацией третьей страны, направленной на осложнение отношений между Россией и Белоруссией. Такую же версию событий назвал и российский МИД.

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В Кремле обвинения в отправке «боевиков» в Минск назвали инсинуациями. «Россия и Белоруссия — это союзные государства, союзники, ближайшие партнеры, об этом не может быть и речи», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Выборы президента Белоруссии завершились 9 августа. По предварительным итогам ЦИК, на них победил Лукашенко, получивший 80% голосов. Его главный соперник оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10%. Она не согласилась с результатами, объявленными ЦИК, и потребовала признать их недействительными. После выборов в Белоруссии прошли массовые акции протеста.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Михаил Мишустин, Белоруссия
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