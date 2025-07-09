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Война санкций ,  
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Politico узнало требование Трампа к закону о санкциях против России

Politico: Трамп открыт к санкциям против России, но хочет больше контроля
Сюжет
Война санкций
Белый дом требует от конгресса больше полномочий для Трампа по возможному ужесточению санкций против России, чтобы президент мог отменить ограничения, выяснило Politico. Сенаторы надеются одобрить инициативу до каникул в августе
Фото: Ken Cedeno / Reuters
Фото: Ken Cedeno / Reuters

Белый дом «концептуально открыт» к одобрению законопроекта об ужесточении санкций США против России, но документ должен дать президенту исключительный контроль над этими мерами и право отменить ограничения, пишет Politico со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации.

«В нынешней версии решения президента по внешней политике будут подвергаться микроменеджменту со стороны конгресса <...> Это для нас неприемлемо», — пояснил собеседник издания, знакомый с точкой зрения президента США.

Пока конгрессменам и Белому дому не удалось достичь компромисса о разделении полномочий в части снятия санкций, говорят источники Politico. «Мы все еще работаем с ними», — подтвердил лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн.

Другой источник из Республиканской партии рассказал, что Трамп «создал себе репутацию человека, способного договариваться о чем угодно и где угодно, а [президент России Владимир] Путин выставил его в глупом свете».

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Будущее законопроекта об ужесточении санкций США против России будет определено на этой неделе, заявил Тьюн в беседе с PunchbowlNews.

Сенатор рассказал о желании принять законопроект, который станет «очень сильным сигналом», поскольку «европейцы также ждут лидерства» от Соединенных Штатов. Он планирует согласовать движение документа с палатой представителей и Белым домом. Тьюн выразил надежду, что закон будет принят сенатом до августовских каникул.

«С потоком оружия, принятием этого законопроекта и введением европейцами санкций, я думаю, что это лучший шанс усадить Путина за стол переговоров. Я уверен, президент [Трамп] готов к нашим действиям», — сказал автор законопроекта, сенатор Линдси Грэм.

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Трамп накануне заявил, что недоволен действиями Путина и рассматривает возможность «устроить маленький сюрприз» России. Так он ответил на вопрос о готовности ввести санкции против Москвы из-за продолжающегося конфликта России и Украины.

В Кремле «достаточно спокойно» относятся к тому, что Трамп стал жестче высказываться по отношению к Путину, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Скажем так, у Трампа в целом достаточно жесткая стилистика», — добавил он.

Российские власти называют западные санкции неэффективными и нелегитимными, требуя отменить ограничения.

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политик, президент США
14 июня 1946 года
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