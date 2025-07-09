Politico узнало требование Трампа к закону о санкциях против России
Белый дом «концептуально открыт» к одобрению законопроекта об ужесточении санкций США против России, но документ должен дать президенту исключительный контроль над этими мерами и право отменить ограничения, пишет Politico со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации.
«В нынешней версии решения президента по внешней политике будут подвергаться микроменеджменту со стороны конгресса <...> Это для нас неприемлемо», — пояснил собеседник издания, знакомый с точкой зрения президента США.
Пока конгрессменам и Белому дому не удалось достичь компромисса о разделении полномочий в части снятия санкций, говорят источники Politico. «Мы все еще работаем с ними», — подтвердил лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн.
Другой источник из Республиканской партии рассказал, что Трамп «создал себе репутацию человека, способного договариваться о чем угодно и где угодно, а [президент России Владимир] Путин выставил его в глупом свете».
Будущее законопроекта об ужесточении санкций США против России будет определено на этой неделе, заявил Тьюн в беседе с PunchbowlNews.
Сенатор рассказал о желании принять законопроект, который станет «очень сильным сигналом», поскольку «европейцы также ждут лидерства» от Соединенных Штатов. Он планирует согласовать движение документа с палатой представителей и Белым домом. Тьюн выразил надежду, что закон будет принят сенатом до августовских каникул.
«С потоком оружия, принятием этого законопроекта и введением европейцами санкций, я думаю, что это лучший шанс усадить Путина за стол переговоров. Я уверен, президент [Трамп] готов к нашим действиям», — сказал автор законопроекта, сенатор Линдси Грэм.
Трамп накануне заявил, что недоволен действиями Путина и рассматривает возможность «устроить маленький сюрприз» России. Так он ответил на вопрос о готовности ввести санкции против Москвы из-за продолжающегося конфликта России и Украины.
В Кремле «достаточно спокойно» относятся к тому, что Трамп стал жестче высказываться по отношению к Путину, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Скажем так, у Трампа в целом достаточно жесткая стилистика», — добавил он.
Российские власти называют западные санкции неэффективными и нелегитимными, требуя отменить ограничения.
Читайте РБК в Telegram.
Силовики пришли в МХАТ после обысков у директора. Подробности
Трамп не склонен отдавать победу на Украине России — CNN
Глава МИД Италии назвал себя самым невезучим министром в истории
Россия и Оман отменят визовый режим с 18 июля
Эстония пригрозила заблокировать принятие ЕС пакета санкций против России. Причины
Полиция провела обыски в центральном офисе партии Марин Ле Пен
Суд приказал убрать памятник Сталину в Вологде и вернуть деньги
В Россию приедет 1 млн мигрантов из Индии
Аэропорт Геленджика возобновил работу
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов