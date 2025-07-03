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Военная операция на Украине ,  
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Кремль раскрыл содержание разговора Путина и Трампа

Путин и Трамп провели свой шестой с начала года телефонный разговор
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Путин поздравил Трампа с Днем независимости США. Президенты обсудили переговорный процесс по Украине и ситуацию на Ближнем Востоке

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Беседа продолжалась почти час.

По его словам, Путин поздравил коллегу с отмечаемым завтра в США Днем независимости и отметил, что «Россия сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности».

«Естественно, обсуждалась украинская проблематика. Трамп снова ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий. Путин отметил, что мы продолжаем искать политическое переговорное решение конфликта», — сказал Ушаков.

Среди обсуждаемых тем была также ситуация в Сирии, Иране и на Ближнем Востоке в целом. Вопрос личной встречи президентов не затрагивался, однако Ушаков подчеркнул, что «эта идея витает в воздухе».

О предстоящем звонке сам Путин объявил во время посещения выставки в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» в Москве. На самом форуме он спросил присутствующих, чтобы они хотели передать Трампу.

Кремль раскрыл содержание разговора Путина и Трампа
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Позднее и Дональд Трамп проанонсировал в соцсети Truth Social свой разговор с Путиным.

Телефонная беседа двух президентов прошла накануне одного из главных национальных праздников в США — Дня независимости.

Последний раз Путин и Трамп говорили по телефону 14 июня. Беседа продлилась 50 минут. Президенты обсудили, в частности, ситуацию на Ближнем Востоке. За день до этого Израиль начал военную операцию против Тегерана и атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Помощник российского президента Юрий Ушаков назвал разговор двух лидеров «содержательным, откровенным и, главное, весьма полезным». До этого, с начала 2025 года, были еще четыре телефонных разговора между Трампом и Путиным.

Песков ответил на вопрос о поздравлении от Путина Трампу 4 июля
Политика
Владимир Путин

Первый из них состоялся 12 февраля, на следующий день после визита в Москву спецпосланника Стива Уиткоффа и обмена заключенными. Помимо ситуации на Украине президенты обсудили энергетику, искусственный интеллект, роль доллара в глобальной экономике.

«Мы оба размышляли о Великой истории наших народов и о том факте, что мы так успешно сражались вместе во время Второй мировой войны», — написал Трамп в соцсети Truth Social по итогам февральского разговора с Путиным. Глава Белого дома описал их беседу как «весьма продуктивную».

Второй с начала года телефонный разговор состоялся 18 марта и продлился около двух с половиной часов. Стороны обсуждали, как реализовать перемирие России и Украины. Также президенты подчеркнули необходимость улучшения двусторонних отношений между Вашингтоном и Москвой.

Через месяц — 19 мая — состоялся третий телефонный разговор Трампа и Путина. Они договорились о разработке Украиной и Россией меморандумов по урегулированию конфликта. Путин в это время находился в лагере «Сириус» в Сочи.

4 июня президенты еще раз созвонились.

Financial Times сообщает, что 4 июля Трамп также созвонится с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить приостановку поставок американских вооружений. В Пентагоне назвали это решение временной и ограниченной мерой. Однако, как сообщает Politico, оно стало неожиданностью не только для Украины и ее европейских союзников, но и для Госдепартамента США и американских конгрессменов, которых обычно информируют по данному вопросу. Украинские официальные лица в беседе с The Economist заявили, что США прекратили поставки Украине всей военной помощи, а не только отдельных категорий вооружений. В Киеве расценили этот шаг как попытку администрации США надавить на Украину для получения политических уступок. Последняя личная встреча Трампа с Зеленским прошла на полях саммита НАТО в Гааге. Тогда же американский президент сообщил, что Киев наиболее заинтересован в получении зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, но добавил, что и сами США крайне нуждаются в этом типе вооружений.

Ранее 3 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Москва и Киев договорятся о новом раунде переговоров, как только завершатся все процедуры согласования. По его словам, в этом процессе «нет затыков» и каждая из сторон ожидает предложений по срокам проведения встречи. Российская и украинская делегации провели две встречи в Стамбуле в текущем году: первая прошла 16 мая, вторая — 2 июня. Киев передал Москве версию меморандума за несколько дней до второго раунда переговоров, а Россия представила свою уже в Турции.

Российский проект меморандума предусматривает нейтралитет Украины, отказ от вступления в военные союзы, безъядерный статус страны и снятие санкций с России. В свою очередь, Украина настаивает на полном и безусловном прекращении огня на суше, море и в воздухе, требует гарантий безопасности от международного сообщества и выступает против международного признания территорий, утраченных с 2014 года, российскими. 27 июня Путин отметил, что российский и украинский документы «абсолютно противоположны» друг другу. Зеленский назвал требования Москвы ультиматумом.

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Дональд Трамп Владимир Путин Юрий Ушаков телефонный разговор Военная операция на Украине
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Юрий Ушаков фото
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
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