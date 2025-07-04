Песков о недовольстве Трампа беседой с Путиным: мы внимательны к его заявлениям

Кремль отреагировал на недовольство Трампа после разговора с Путиным

Москва внимательно относится ко всем заявлениям президента США, сообщил Песков, комментируя слова Трампа об отсутствии прогресса по Украине. Американский лидер заявил, что остался недоволен прошедшим накануне разговором с Путиным

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Marcos Brindicci / Reuters)

Российская сторона внимательно относится ко всем заявлениям американского президента Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он прокомментировал слова Трампа, который заявил, что остался недоволен прошедшим разговором с Владимиром Путиным. По словам американского лидера, ему не удалось добиться «никакого прогресса» по Украине.

«Безусловно, мы очень внимательно относимся ко всем заявлениям президента Трампа. В ходе разговора президент Путин повторил, что мы заинтересованы в том, чтобы достичь наших целей, и предпочтительно сделать это политико-дипломатическими средствами, но пока это не представляется возможным, мы продолжаем нашу спецоперацию. Также президент информировал коллегу, что мы ожидаем согласования дат третьего раунда прямых переговоров», — сказал Песков.

Прошедший накануне, 3 июля, телефонный разговор российского и американского президентов стал шестым с момента возвращения Трампа в Белый дом. Трамп, как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, призвал к скорейшему прекращению боевых действий. В ответ Путин заявил о приверженности политическому решению конфликта, но подчеркнул, что Россия не откажется от своих целей.

Беседа Путина и Трампа продолжалась почти час. Ушаков отметил, что разговор президентов шел на «одной волне». Он охарактеризовал его как «откровенный, деловой и конкретный». О личной встрече главы государств не говорили, отметил Ушаков, но «эта идея витает в воздухе».