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Военная операция на Украине ,  
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Кремль отреагировал на недовольство Трампа после разговора с Путиным

Песков о недовольстве Трампа беседой с Путиным: мы внимательны к его заявлениям
Сюжет
Военная операция на Украине
Москва внимательно относится ко всем заявлениям президента США, сообщил Песков, комментируя слова Трампа об отсутствии прогресса по Украине. Американский лидер заявил, что остался недоволен прошедшим накануне разговором с Путиным
Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Marcos Brindicci / Reuters)

Российская сторона внимательно относится ко всем заявлениям американского президента Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он прокомментировал слова Трампа, который заявил, что остался недоволен прошедшим разговором с Владимиром Путиным. По словам американского лидера, ему не удалось добиться «никакого прогресса» по Украине.

«Безусловно, мы очень внимательно относимся ко всем заявлениям президента Трампа. В ходе разговора президент Путин повторил, что мы заинтересованы в том, чтобы достичь наших целей, и предпочтительно сделать это политико-дипломатическими средствами, но пока это не представляется возможным, мы продолжаем нашу спецоперацию. Также президент информировал коллегу, что мы ожидаем согласования дат третьего раунда прямых переговоров», — сказал Песков.

Трамп не увидел прогресса после переговоров с Путиным об Украине
Политика
Дональд Трамп

Прошедший накануне, 3 июля, телефонный разговор российского и американского президентов стал шестым с момента возвращения Трампа в Белый дом. Трамп, как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, призвал к скорейшему прекращению боевых действий. В ответ Путин заявил о приверженности политическому решению конфликта, но подчеркнул, что Россия не откажется от своих целей.

Беседа Путина и Трампа продолжалась почти час. Ушаков отметил, что разговор президентов шел на «одной волне». Он охарактеризовал его как «откровенный, деловой и конкретный». О личной встрече главы государств не говорили, отметил Ушаков, но «эта идея витает в воздухе».

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