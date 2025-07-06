Зеленский: разговор с Трампом от 4 июля был лучшим за все время

Зеленский рассказал о лучшем за все время разговоре с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский назвал самым лучшим прошедший 4 июля разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом он заявил в вечернем обращении, опубликованном в телеграм-канале.

«Наверное, это был самый лучший разговор за всё это время, максимально продуктивный», — отметил Зеленский.

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