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Политика ,  
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Байден призвал НАТО не отставать от России по производству оружия

Россия, по мнению Байдена, перешла на «военные рельсы» и значительно нарастила выпуск оружия, боеприпасов и техники. По мнению американского президента, альянс не должен отстать. Москва заявляла о росте производства оружия в разы
Фото: Karolis Kavolelis / Shutterstock
Фото: Karolis Kavolelis / Shutterstock

Россия перевела свой военно-промышленный комплекс на «военные рельсы», существенно нарастив производство оружия, и НАТО не может позволить себе отстать. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая на пресс-конференции в рамках саммита блока в Вашингтоне, трансляцию вел Reuters.

«Россия перешла на военные рельсы в отношении оборонного производства. Они значительно наращивают выпуск оружия, боеприпасов и техники. <...> Мы, с моей точки зрения, не можем позволить, чтобы альянс отстал», — сказал президент США.

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Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине выявил «огромные пробелы» в запасах вооружений и производственных возможностях стран Североатлантического альянса, а также в совместимости вооружений разных государств — членов блока.

Он отметил, что в рамках саммита будут приняты решения об увеличении оборонных расходов и оборонных заказов для стимулирования военной промышленности. Кроме того, будут предложены новые возможности для совместного производства вооружений разными странами блока, добавил генсек.

Страны НАТО оказывают военную помощь Украине, в том числе поставляя ей оружие. В Европе на этом фоне отмечали истощение военных запасов. В НАТО подчеркивали, что запросы Киева превышают возможности блока.

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр призвал разрабатывать более дешевое оружие, отметив, что дроны могут уничтожать танки, которые стоят намного больше, а для поражения беспилотников используют ракеты, которые также стоят в несколько раз больше. «Нам необходимо сбалансировать количество высококачественного, очень дорогого оружия, которым мы располагаем, в пользу более дешевого оружия для менее ценных целей», — говорил он.

В свою очередь, российские власти неоднократно заявляли об увеличении производства военной продукции в несколько раз.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин сказал, что поставки вооружений и техники в войска по сравнению с 2022 годом увеличились втрое и рост продолжится в 2024 году. По его словам, оборонные предприятия совершили «трудовой прорыв», некоторые работают в три смены, а снабжение армии улучшается.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Джо Байден ВПК оборонная промышленность НАТО производство оружия
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Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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