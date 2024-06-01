 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В НАТО призвали разрабатывать дешевое оружие

Глава военного комитета НАТО Бауэр призвал разрабатывать более дешевое оружие
Сюжет
Военная операция на Украине
Глава военного комитета НАТО Бауэр считает неправильным, когда дрон за $10 тыс. уничтожает танк за $10 млн. По его мнению, необходимо сбалансировать производство дорогого оружия в пользу дешевого «для менее ценных целей»
Фото: Инна Вареница / Reuters
Фото: Инна Вареница / Reuters

Конфликт на Украине показал, что необходимо разрабатывать более дешевое оружие, заявил глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр, выступая на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

Он считает неправильной ситуацию, когда беспилотник стоимостью $10 тыс. уничтожает танк стоимостью $10 млн или ракету стоимостью $3,5 млн используют для уничтожения такого дрона.

«Мы не можем продолжать это делать с финансовой точки зрения. Для этого нужны другие решения помимо тех, которые у нас есть. Нам необходимо сбалансировать количество высококачественного, очень дорогого оружия, которым мы располагаем, в пользу более дешевого оружия для менее ценных целей», — сказал Бауэр (цитата по ТАСС).

В то же время он подчеркнул, что не следует впадать в крайности: «Если дрон может уничтожить очень дорогие системы вооружения, это не означает, что нам больше не нужны эти системы. Но нам нужно сбалансировать числа».

На Украине разработали дрон-камикадзе с дальностью более 100 км
Политика
Владимир Зеленский (в центре)

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в 2024 году Киев планирует произвести не менее 1 млн беспилотников. The Wall Street Journal связывала это с замедлением поставок военной помощи от стран Запада. Главком ВСУ Александр Сырский называл развитие беспилотных систем одним из своих приоритетов.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в начале апреля заявил, что страна в десять раз увеличила производство беспилотников дальнего действия по сравнению с 2023 годом. По его словам, речь идет о дронах радиусом действия от 700 до 1 тыс. км, но есть и модели, которые могут преодолеть расстояние более 1 тыс. км.

Весной WSJ писала о планах Украины использовать в боях наземные беспилотники. Стоимость производства такого дрона, по данным газеты, составляет около $900. Инженер украинского производителя беспилотников Ratel рассказал, что акцент на простоте продиктован необходимостью в условиях сокращения западной помощи: «Мы берем любые материалы и даже хлам, которые есть в нашем распоряжении. <...> Мы не можем сидеть сложа руки в ожидании дорогостоящего снаряжения».

В начале года в российском конструкторском бюро «Стратим» заявили о разработке бюджетного аналога реактивного дрона-камикадзе «Герань», предполагалось, что работу над проектом «Ястреб» завершат в первом полугодии 2024-го.

У россиян могут все чаще изымать загранпаспорта и отказывать в выезде

Минюст объявил новых иноагентов. Список

В Татарстане устроили акцию по уничтожению электронных сигарет трактором. Видео

Данила Козловский выиграл суд по иску о защите чести и достоинства. Подробности

США позволят Украине наносить удары по российским командным пунктам

Фонд Джорджа Клуни будет добиваться выдачи ордеров на арест журналистов из России

Видеокадры с освобожденными российскими и украинскими военными в рамках обмена

Познер заявил, что его выступления с Ургантом в Европе не касаются политики

Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры

Безалкогольное вино: альтернатива или нет

Алла Пугачева выпустила новую песню «Не высовывайся, дочка» об Орбакайте

«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке

Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов

Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов

В России есть 16 уникальных акций — у них вообще нет конкурентов

Золото на исторических максимумах: 5 способов купить драгметалл
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
беспилотники оружие НАТО
Материалы по теме
Bloomberg назвал самый подешевевший в 2023 году металл
Бизнес
Дизель подешевел на бирже после решений кабмина по топливу перед посевной
Бизнес
На Украине разработали дрон-камикадзе с дальностью более 100 км
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 97,79 (+0,66) Инвестиции, 31 мая, 16:33 Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 90,19 (+0,4) Инвестиции, 31 мая, 16:33
Линекер будет болеть против «Боруссии» в ЛЧ из-за контракта с Rheinmetall Спорт, 16:21
В Кировоградской области Украины прогремели взрывы Политика, 16:17
В Индии состоялся заключительный этап парламентских выборов Политика, 16:12
Потерпевшими по делу «Крокуса» признали более 1,7 тыс. человек Политика, 16:06
КНДР снова отправила воздушные шары с мусором и навозом в Южную Корею Политика, 16:04
На кладбище в Петербурге открыли памятник Евгению Пригожину Общество, 16:03
Соболенко победила лучшую подругу и вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Спорт, 15:57
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
Подробнее
Анастасию Заворотнюк похоронили в Москве Общество, 15:42
Путин поручит ускорить работу по соцподдержке бойцов ЧВК Политика, 15:41
В НАТО призвали разрабатывать дешевое оружие Политика, 15:33
Грузовой космический корабль «Прогресс МС-27» пристыковался к МКС Технологии и медиа, 15:28
Представитель Дзюбы рассказал о переговорах с клубами РПЛ Спорт, 15:14
В Москве разрешили купаться на трех пляжах Общество, 15:11
РБК Франшизы расскажут о франчайзинге на ПМЭФ-2024 РБК Франшизы, 15:08