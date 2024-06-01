В НАТО призвали разрабатывать дешевое оружие

Глава военного комитета НАТО Бауэр считает неправильным, когда дрон за $10 тыс. уничтожает танк за $10 млн. По его мнению, необходимо сбалансировать производство дорогого оружия в пользу дешевого «для менее ценных целей»

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Конфликт на Украине показал, что необходимо разрабатывать более дешевое оружие, заявил глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр, выступая на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

Он считает неправильной ситуацию, когда беспилотник стоимостью $10 тыс. уничтожает танк стоимостью $10 млн или ракету стоимостью $3,5 млн используют для уничтожения такого дрона.

«Мы не можем продолжать это делать с финансовой точки зрения. Для этого нужны другие решения помимо тех, которые у нас есть. Нам необходимо сбалансировать количество высококачественного, очень дорогого оружия, которым мы располагаем, в пользу более дешевого оружия для менее ценных целей», — сказал Бауэр (цитата по ТАСС).

В то же время он подчеркнул, что не следует впадать в крайности: «Если дрон может уничтожить очень дорогие системы вооружения, это не означает, что нам больше не нужны эти системы. Но нам нужно сбалансировать числа».

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в 2024 году Киев планирует произвести не менее 1 млн беспилотников. The Wall Street Journal связывала это с замедлением поставок военной помощи от стран Запада. Главком ВСУ Александр Сырский называл развитие беспилотных систем одним из своих приоритетов.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в начале апреля заявил, что страна в десять раз увеличила производство беспилотников дальнего действия по сравнению с 2023 годом. По его словам, речь идет о дронах радиусом действия от 700 до 1 тыс. км, но есть и модели, которые могут преодолеть расстояние более 1 тыс. км.

Весной WSJ писала о планах Украины использовать в боях наземные беспилотники. Стоимость производства такого дрона, по данным газеты, составляет около $900. Инженер украинского производителя беспилотников Ratel рассказал, что акцент на простоте продиктован необходимостью в условиях сокращения западной помощи: «Мы берем любые материалы и даже хлам, которые есть в нашем распоряжении. <...> Мы не можем сидеть сложа руки в ожидании дорогостоящего снаряжения».

В начале года в российском конструкторском бюро «Стратим» заявили о разработке бюджетного аналога реактивного дрона-камикадзе «Герань», предполагалось, что работу над проектом «Ястреб» завершат в первом полугодии 2024-го.