Генсек НАТО заявил о выявленных из-за конфликта на Украине пробелах блока

Украинский конфликт продемонстрировал пробелы в том числе в совместимости сил блока, заявил Столтенберг. Он привел в пример бригаду Германии и Нидерландов, где боеприпасы голландцев не могли быть использованы на немецких гаубицах

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Конфликт на Украине выявил «огромные пробелы» не только в запасах вооружений и производственных возможностях стран Североатлантического альянса, но и в совместимости сил блока, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на форуме военной промышленности на полях саммита в Вашингтоне.

«Самый известный пример — это германско-нидерландская бригада, которая должна была быть готова к совместным действиям, однако в реальности стандартные боеприпасы калибра 155 мм, которые есть у Нидерландов, не годятся для использования в немецких гаубицах и наоборот. Это прямая противоположность совместимости сил», — подчеркнул он.

По словам Столтенберга, саммит намерен принять решения об увеличении оборонных расходов и оборонных заказов для стимулирования военной промышленности, а также предложить новые возможности для совместного производства вооружений разными странами блока.

Страны НАТО оказывают военную помощь Украине, в том числе поставляя ей оружие. На этом фоне в Европе говорили об истощении военных запасов, а в НАТО — о том, что запросы Киева превышают возможности блока.

Глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр призвал разрабатывать более дешевое оружие, отметив, что дроны могут уничтожать танки гораздо большей стоимости, а для уничтожения беспилотников используют ракеты, которые также стоят в несколько раз больше. «Нам необходимо сбалансировать количество высококачественного, очень дорогого оружия, которым мы располагаем, в пользу более дешевого оружия для менее ценных целей», — говорил он.

Москва осуждает поставки оружия Киеву и заявляет, что это не изменит исхода конфликта.