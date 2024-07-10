Блинкен обвинил Россию в диверсиях и поджогах инфраструктуры НАТО
Страны НАТО в последние месяцы столкнулись с поджогами и попытками диверсий, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на мероприятии в рамках саммита блока в Вашингтоне. Трансляцию ведет Reuters.
«Мы видели атаки в последние месяцы: поджоги, диверсии, попытки убийства, дезинформацию, киберугрозы. <...> Это часть продуманной стратегии России», — сказал он.
РБК направил запрос в департамент печати и информации МИД России.
В подготовке повреждений объектов критической инфраструктуры Россию ранее обвиняли европейские страны. Некоторые из них активизировали работу над защитными стратегиями.
Об уязвимостях, в частности, сообщили службы безопасности Нидерландов, Эстонии и Литвы, писала The Guardian. Издание отмечало, что после серии пожаров и атак на инфраструктуру в Германии, Великобритании и странах Балтии Европа стала готовиться к «новому оружию» России — поджогам и диверсиям.
CNN в конце июня сообщил о повышении готовности американских военных баз в США. Накануне, 9 июля, телеканал передавал со ссылкой на источники, что американские военные базы в Европе привели в состояние повышенной готовности в связи с данными, что «поддерживаемые Россией субъекты» рассматривают возможность проведения диверсий против военного контингента США.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявил в конце мая, что блок находится в состоянии повышенной готовности из-за усиления «российской разведывательной активности» и недавних инцидентов, которые могут быть диверсиями. Отвечая на вопрос о предполагаемых попытках российских диверсий (поджоги складов, торговых центров и домашних хозяйств в странах ЕС и НАТО) он не стал возлагать ответственность на Кремль.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал обвинения в адрес Москвы о подготовке повреждения инфраструктурных объектов голословными. Он отметил, что «их становится все больше по поводу и без повода».