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Политика ,  
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Блинкен обвинил Россию в диверсиях и поджогах инфраструктуры НАТО

По словам Блинкена, в последние месяцы блок столкнулся с поджогами, диверсиями и попытками убийств, которые являются частью «стратегии России». Кремль отвергал обвинения в причастности к повреждениям инфраструктуры
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Yves Herman / Reuters)

Страны НАТО в последние месяцы столкнулись с поджогами и попытками диверсий, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на мероприятии в рамках саммита блока в Вашингтоне. Трансляцию ведет Reuters.

«Мы видели атаки в последние месяцы: поджоги, диверсии, попытки убийства, дезинформацию, киберугрозы. <...> Это часть продуманной стратегии России», — сказал он.

РБК направил запрос в департамент печати и информации МИД России.

Почему Европа обвинила Россию в подготовке диверсий и поджогах
Политика
Фото:Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Global Look Press

В подготовке повреждений объектов критической инфраструктуры Россию ранее обвиняли европейские страны. Некоторые из них активизировали работу над защитными стратегиями.

Об уязвимостях, в частности, сообщили службы безопасности Нидерландов, Эстонии и Литвы, писала The Guardian. Издание отмечало, что после серии пожаров и атак на инфраструктуру в Германии, Великобритании и странах Балтии Европа стала готовиться к «новому оружию» России — поджогам и диверсиям.

CNN в конце июня сообщил о повышении готовности американских военных баз в США. Накануне, 9 июля, телеканал передавал со ссылкой на источники, что американские военные базы в Европе привели в состояние повышенной готовности в связи с данными, что «поддерживаемые Россией субъекты» рассматривают возможность проведения диверсий против военного контингента США.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявил в конце мая, что блок находится в состоянии повышенной готовности из-за усиления «российской разведывательной активности» и недавних инцидентов, которые могут быть диверсиями. Отвечая на вопрос о предполагаемых попытках российских диверсий (поджоги складов, торговых центров и домашних хозяйств в странах ЕС и НАТО) он не стал возлагать ответственность на Кремль.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал обвинения в адрес Москвы о подготовке повреждения инфраструктурных объектов голословными. Он отметил, что «их становится все больше по поводу и без повода».

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
При участии
Елена Степанова
Энтони Блинкен диверсия поджог диверсии Россия НАТО
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