Шойгу заявил о кратном росте производства оружия в России
В 2023 году в России удалось в разы нарастить изготовление основных средств вооружения и боеприпасов. Это произошло за счет модернизации и расширения производственных мощностей. Об этом во вступительном слове на Едином дне приемки военной продукции заявил Сергей Шойгу, сообщило Минобороны.
По его словам, «на многих предприятиях введены в эксплуатацию новые цеха, линии, участки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, привлечено значительное количество квалифицированных специалистов, а в ряде случаев предприятия перешли на круглосуточный режим работы».
Как отметил Шойгу, выпускаемая техника поступает в зону специальной военной операции, что увеличивает боевые возможности российской группировки. Помимо этого, министр заверил, что налажена система оперативного ремонта и обслуживания военной техники на местах.
В середине декабря Владимир Путин в ходе выступления на заседании коллегии Минобороны заявил, что поставки вооружений и техники в войска по сравнению с 2022 годом увеличились втрое и рост продолжится в 2024 году. При этом глава государства заявил о необходимости создавать «задел на будущее», выпуская «в серию» роботизированные комплексы, боевые лазеры, оружие, созданное на базе искусственного интеллекта.
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