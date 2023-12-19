Путин рассказал о выявленных в ходе военной операции проблемах армии

Военная операция выявила ряд проблем в армии, заявил Путин, надо перестраивать работу систем связи, эффективнее применять современные технологии разведки и контрбатарейной борьбы. Следует увеличить поставки снарядов и дронов

Фото: Александр Река / ТАСС

Проведение специальной военной операции на Украине выявило ряд проблем, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Нужно серьезно перестраивать работу системы связи, на порядок эффективнее применять современные технологии разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы. Наращивать возможности нашей спутниковой группировки, не только в зоне специальной военной операции, но и на глобальном уровне», — сказал он.

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Путин добавил, что необходимо также увеличить поставки снарядов, беспилотников различных типов. Усовершенствования требуют и системы противовоздушной обороны, заявил президент. Он отметил, что в целом они работают «безотказно», но есть детали, на которые раньше не обращали внимания и считали мелкими.

Поставки вооружений и техники в войска по сравнению с прошлым годом увеличились втрое, рассказал глава государства. По его словам, ожидается, что в целом гособоронзаказ по итогам 2023-го будет выполнен на уровне 98%.

В 2024 году с учетом дополнительных бюджетных средств поставки техники и оружия в армию «значительно» увеличатся, сообщил Путин. Он подчеркнул необходимость создавать «задел на будущее» для российских вооруженных сил — разрабатывать и выпускать «в серию» перспективные виды вооружений, роботизированные комплексы и боевые лазеры, оружие, созданное на базе искусственного интеллекта и «основанное на новых физических принципах».

Одной из главных задач президент назвал своевременное снабжение войск в зоне специальной военной операции всем необходимым. По его словам, оборонные предприятия совершили «трудовой прорыв», некоторые работают в три смены, снабжение армии улучшается. Путин рассказал, что в этом году поставки бронетанковой техники возросли в три раза, автомобильной — в четыре с половиной. В целом количество закупаемых основных образцов военной техники повысилось в 2,7 раза, особо востребованных — в семь раз.

В декабре прошлого года Путин отмечал, что уровень современных образцов вооружения в стратегических ядерных силах уже превысил 91%, а все остальные рода войск он призвал оснащать самыми современными системами. В начале июня этого года он заявил, что в российских войсках не хватает современных вооружений, но оборонно-промышленный комплекс (ОПК) развивается быстро и все поставленные перед ним задачи будут выполнены.