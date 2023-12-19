 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин рассказал о выявленных в ходе военной операции проблемах армии

Путин: Вооруженным силам России надо перестраивать работу систем связи
Военная операция выявила ряд проблем в армии, заявил Путин, надо перестраивать работу систем связи, эффективнее применять современные технологии разведки и контрбатарейной борьбы. Следует увеличить поставки снарядов и дронов
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Проведение специальной военной операции на Украине выявило ряд проблем, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Нужно серьезно перестраивать работу системы связи, на порядок эффективнее применять современные технологии разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы. Наращивать возможности нашей спутниковой группировки, не только в зоне специальной военной операции, но и на глобальном уровне», — сказал он.

Путин рассказал о выявленных в ходе военной операции проблемах армии
Video

Путин добавил, что необходимо также увеличить поставки снарядов, беспилотников различных типов. Усовершенствования требуют и системы противовоздушной обороны, заявил президент. Он отметил, что в целом они работают «безотказно», но есть детали, на которые раньше не обращали внимания и считали мелкими.

Поставки вооружений и техники в войска по сравнению с прошлым годом увеличились втрое, рассказал глава государства. По его словам, ожидается, что в целом гособоронзаказ по итогам 2023-го будет выполнен на уровне 98%.

В 2024 году с учетом дополнительных бюджетных средств поставки техники и оружия в армию «значительно» увеличатся, сообщил Путин. Он подчеркнул необходимость создавать «задел на будущее» для российских вооруженных сил — разрабатывать и выпускать «в серию» перспективные виды вооружений, роботизированные комплексы и боевые лазеры, оружие, созданное на базе искусственного интеллекта и «основанное на новых физических принципах».

Одной из главных задач президент назвал своевременное снабжение войск в зоне специальной военной операции всем необходимым. По его словам, оборонные предприятия совершили «трудовой прорыв», некоторые работают в три смены, снабжение армии улучшается. Путин рассказал, что в этом году поставки бронетанковой техники возросли в три раза, автомобильной — в четыре с половиной. В целом количество закупаемых основных образцов военной техники повысилось в 2,7 раза, особо востребованных — в семь раз.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год

Мантуров заявил о почти стопроцентном выполнении гособоронзаказа
Политика
Денис Мантуров

В декабре прошлого года Путин отмечал, что уровень современных образцов вооружения в стратегических ядерных силах уже превысил 91%, а все остальные рода войск он призвал оснащать самыми современными системами. В начале июня этого года он заявил, что в российских войсках не хватает современных вооружений, но оборонно-промышленный комплекс (ОПК) развивается быстро и все поставленные перед ним задачи будут выполнены.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Владимир Путин гособоронзаказ ОПК вооружение
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на танки в Омской области
Политика
Мантуров заявил о почти стопроцентном выполнении гособоронзаказа
Политика
Шойгу проверил, как в Тульской области выполняют гособоронзаказ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 98,76 (+0,34) Инвестиции, 18 дек, 19:06 Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 90,42 (+0,72) Инвестиции, 18 дек, 19:06
Шойгу раскрыл число подписавших контракты с армией Политика, 14:46
Проекты «МегаФона» и Yota удостоены 15 наград премии Tagline Awards 2023 Пресс-релиз, 14:38
Эмили Ратаковски отказали в VIP-билетах после ухода с матча НБА Спорт, 14:38
BlackRock пошла на уступку SEC и обновила заявку на биткоин-ETF Крипто, 14:37
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:35
Путин заявил о резко выросшей активности НАТО у границ России Политика, 14:34
ВСУ заявили о сложной ситуации на фронте Политика, 14:33
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Путин подписал законы о запрете телефонов в школе и об уроках труда Общество, 14:29
Путин заявил об инициативе российских войск и потерях ВСУ Политика, 14:23
Путин отменил комиссию при оплате ЖКУ для льготников и пенсионеров Недвижимость, 14:21
Режиссер объявил дату выхода последней серии «Слова пацана» Life, 14:18
Умер чемпион СССР по футболу Николай Казарян Спорт, 14:16
Во Внуково возобновили прием и вылет самолетов Общество, 14:16
Росфинмониторинг отметил отсутствие у FATF вопросов к списку экстремистов Политика, 14:11