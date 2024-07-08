Фрахт нефтяных танкеров неожиданно подорожал в портах России

Ставки фрахта нефтяных танкеров в российских портах неожиданно начали расти в конце июня на фоне высоких цен на нефть, заметили в ЦЦИ. Это может увеличить скидку на Urals, однако в базовом сценарии все еще ожидается ее снижение

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Фрахт нефтяных танкеров в российских портах неожиданно подорожал в конце июня на фоне увеличения экспорта, подогретого ценой Brent выше $85 за баррель, указали аналитики Центра ценовых индексов (ЦЦИ) в своем обзоре (есть у РБК). Рост ставок фрахта сейчас нетипичен и произошел впервые с мая 2024 года.

Экспорт нефти России по морю восстановился до 3,66 млн барр. в сутки после ремонта терминалов в Приморске и Козьмино. Показатель прибавил порядка 0,6 млн барр. в сутки, оценивают в ЦЦИ. Эксперты отмечают, что на рынке сложились оптимальные условия для наращивания поставок: низкие ставки фрахта в сочетании со стоимостью нефти Brent более $85 за баррель и минимальным дисконтом на российскую марку Urals на базисе FOB (в порту отгрузки) в $13,5 за баррель.

«Благоприятные рыночные условия снижают значение сдерживающих ставки факторов — восстановление переработки в России и ограничений ОПЕК+. Нефтяные компании стремятся максимизировать прибыль через наращивание экспорта, толкая ставки вверх», — говорится в обзоре.

В итоге в последнюю неделю июня стоимость фрахта из Новороссийска начала расти впервые с мая. Ставка на танкер класса Aframax (дедвейт 100 тыс. т) в направлении Турции выросла на 20,6% к неделе ранее — до $2,8 за баррель, Северного Китая — на 27,2%, до $10,2 за баррель, Восточной Индии — на 10%, до $6,5 за баррель, Западной Индии — на 3,1%, до $6 за баррель.

Ставки из портов Балтики до Западной и Восточной Индии пока еще снижаются, несмотря на рекордный экспорт на уровне 1,6 млн барр. в сутки, оценивают в ЦЦИ. Для танкера класса Aframax они уменьшились на 10,3% ($7,4 за баррель) и 7,6% ($7,9 за баррель) соответственно. Однако в Северный Китай фрахт из портов Балтики стал дороже на 9% ($11,7 за баррель), что свидетельствует о росте спроса со стороны китайских потребителей. Также в направлении Западной Индии выросли ставки на танкеры класса Suezmax (135 тыс. т) из Новороссийска и Мурманска — на 1,3% ($6,2 за баррель) и 3,4% ($8,3 за баррель) соответственно.

Как рост ставок отразится на цене Urals и марже экспортеров

Рост экспорта из-за высоких цен на данный момент «создает предпосылки для расширения дисконта в ближайшее время», считают в ЦЦИ. Дисконты обычно повторяют движение ставок фрахта. Однако в базовом сценарии аналитики центра пока сохраняют общий прогноз на сокращение Россией экспорта нефти.

Увеличение ставок на прошлой неделе является нетипичным и стало следствием отложенного спроса, прокомментировал РБК Михаил Журавлев, старший эксперт экономического департамента Института энергетики и финансов (ИЭФ). «В Приморске велись работы на нефтяном терминале и отгрузки останавливались на несколько дней. А если смотреть на рынок шире, то для нефтяных компаний сложились выгодные условия для наращивания экспорта», — соглашается он с выводами ЦЦИ.

Подорожание фрахта прервало снижение, продолжавшееся с конца мая, хотя это ожидалось лишь в конце сентября на фоне послаблений в рамках сделки ОПЕК+ и преодоления летнего пика спроса на светлые нефтепродукты. За май—июнь ставки из западных портов (Балтика и Новороссийск) успели упасть на 32–38% до Индии и 14–19% до Китая, подсчитывает Журавлев. В долларовом эквиваленте фрахт подешевел на $3,8 за баррель и на $2,7 за баррель соответственно.

«Основная причина падения ставок — сезонность. Нисходящий тренд ни для кого не стал сюрпризом, поскольку рост нефтепереработки в России после сезонных весенних работ на НПЗ сокращает доступный к экспорту объем нефти и, соответственно, спрос на морскую транспортировку. Рост ставок фрахта на прошлой неделе мог сократить маржу экспортеров максимум на $1 за баррель», — полагает эксперт.

Несмотря на внезапное удорожание фрахта, эксперт прогнозирует дальнейшее снижение ставок. В пользу этого говорит как сделка ОПЕК+, «которая рано или поздно должна сократить доступный для экспорта объем нефти», так и ожидаемый выход Туапсинского НПЗ из ремонта. В то же время 5 июля цена Brent выросла почти до $88 за баррель.

«Для темы фрахта ключевой вопрос один: будут ли российские нефтяные компании соблюдать сокращение добычи ОПЕК+ при почти идеальных (насколько это возможно после 2022 года) условиях для экспорта нефти? Все-таки сверхприбыль при высокой ключевой ставке в России — весомый аргумент», — поясняет Журавлев. Поэтому в случае переноса обязательств России в рамках ОПЕК+ фрахт в июле продолжит дорожать, несмотря на летний пик переработки. Но если ограничения добычи будут соблюдаться, «ставки продолжат падать или как минимум не будут расти», считает он.

Что касается скидки на нефть Urals, то дисконт на FOB складывается из дисконта на базисе CIF (чистый дисконт для Urals в портах Индии/Китая за качество и политические риски) и стоимости морской транспортировки, отмечает эксперт. «Я считаю, что дисконт на CIF практически достиг своего минимума и вряд ли упадет ниже $2 за баррель. Это значит, что фрахт в текущих условиях является основным фактором снижения дисконта на FOB. И, по нашим оценкам, фрахт [и дисконт] могут сократиться к августу еще на $1,5–3 за баррель», — заключает Журавлев.