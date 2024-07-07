NYT узнала об опасениях Белого дома из-за санкций и роста цен на нефть

В Минфине хотят «вывести из строя» теневой флот России, но в Белом доме опасаются, что это может привести к росту цен на нефть и бензин, что может нанести ущерб предвыборной кампании Байдена. Москва считает санкции незаконными

Фото: Holger Weitzel / imagebroker.com / Global Look Press

Чиновники Минфина США предлагают ввести новые ограничения в отношении танкеров, которые помогают поставлять российскую нефть в обход потолка цен, но их усилия зашли в тупик из-за опасений Белого дома по поводу роста цен на энергоносители в преддверии президентских выборов, пишет газета The New York Times.

В то время как чиновники из казначейства хотят «вывести из строя» российские танкеры, экономические советники в Белом доме опасаются, что это может привести к росту цен на нефть этим летом и цен на бензин в США, что может нанести ущерб предвыборной кампании президента Джо Байдена, сообщает NYT. В Белом доме не согласились с предложениями Минфина, даже несмотря на то, что нынешние и бывшие чиновники представили анализ, показывающий, что риски серьезного влияния ограничений на нефтяной рынок невелики, отмечает издание.

Этот спор настраивает чиновников Минфина против Национального экономического совета Белого дома, который возглавляет Лаэл Брейнард, указывает газета.

«Наши действия по обеспечению соблюдения энергетических санкций сосредоточены на плате для России, Ирана и других и в то же время на предотвращении скачка цен на энергоносители», — пояснил старший советник президента Амос Хохштейн.

В декабре 2022 года страны G7, ЕС и Австралия (позже к ним присоединилась Швейцария) ввели потолок цен на российскую нефть. Лимит был установлен в $60 за баррель. В феврале 2023 года потолок расширили на нефтепродукты — в зависимости от их типа: на уровне $100 за баррель на дизель (продается с наценкой по сравнению с сырой нефтью) и $45 за баррель на мазут, который продается с дисконтом. При цене на таких уровнях и ниже поставки нефти и нефтепродуктов по морю в третьи страны и услуги по их транспортировке разрешаются. Если продукция продается дороже потолка, то компании из стран G7 не смогут оказывать услуги, которые сопровождают транспортировку нефти. В ответ на это Владимир Путин подписал указ, который предполагает запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».

В июне The Wall Street Journal писала, что администрация американского президента пытается избежать скачка цен на нефть в мире, из-за чего санкции против России, Ирана и Венесуэлы не так строги, как ожидают многие. В феврале под блокирующие санкции США попали «Совкомфлот» и 14 танкеров, включая «Анатолий Колодкин», «Остров Сахалин» и др. Одновременно с этим были выданы лицензии на исключение из санкций многих танкеров, что, по оценке собеседников WSJ, стало зеленым светом для нефтетрейдеров на ведение дел с этими судами.

По мнению стран G7, Москва использует теневой флот для обхода потолка цен на нефть и нефтепродукты. Бывший британский премьер Дэвид Кэмерон обещал «выслеживать» танкеры. «Каждый раз, когда они приближаются к итальянскому порту, я хочу убедиться, что их блокируют», — подчеркивал он.