 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

NYT узнала об опасениях Белого дома из-за санкций и роста цен на нефть

NYT: Белый дом опасается вводить санкции из-за риска роста цен на нефть
Сюжет
Война санкций
В Минфине хотят «вывести из строя» теневой флот России, но в Белом доме опасаются, что это может привести к росту цен на нефть и бензин, что может нанести ущерб предвыборной кампании Байдена. Москва считает санкции незаконными
Фото: Holger Weitzel / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Holger Weitzel / imagebroker.com / Global Look Press

Чиновники Минфина США предлагают ввести новые ограничения в отношении танкеров, которые помогают поставлять российскую нефть в обход потолка цен, но их усилия зашли в тупик из-за опасений Белого дома по поводу роста цен на энергоносители в преддверии президентских выборов, пишет газета The New York Times.

В то время как чиновники из казначейства хотят «вывести из строя» российские танкеры, экономические советники в Белом доме опасаются, что это может привести к росту цен на нефть этим летом и цен на бензин в США, что может нанести ущерб предвыборной кампании президента Джо Байдена, сообщает NYT. В Белом доме не согласились с предложениями Минфина, даже несмотря на то, что нынешние и бывшие чиновники представили анализ, показывающий, что риски серьезного влияния ограничений на нефтяной рынок невелики, отмечает издание.

Этот спор настраивает чиновников Минфина против Национального экономического совета Белого дома, который возглавляет Лаэл Брейнард, указывает газета.

В Дании допустили ограничение движения танкеров с нефтью из России
Политика
Фото:Jon Nazca / Reuters

«Наши действия по обеспечению соблюдения энергетических санкций сосредоточены на плате для России, Ирана и других и в то же время на предотвращении скачка цен на энергоносители», — пояснил старший советник президента Амос Хохштейн.

В декабре 2022 года страны G7, ЕС и Австралия (позже к ним присоединилась Швейцария) ввели потолок цен на российскую нефть. Лимит был установлен в $60 за баррель. В феврале 2023 года потолок расширили на нефтепродукты — в зависимости от их типа: на уровне $100 за баррель на дизель (продается с наценкой по сравнению с сырой нефтью) и $45 за баррель на мазут, который продается с дисконтом.

При цене на таких уровнях и ниже поставки нефти и нефтепродуктов по морю в третьи страны и услуги по их транспортировке разрешаются. Если продукция продается дороже потолка, то компании из стран G7 не смогут оказывать услуги, которые сопровождают транспортировку нефти.

В ответ на это Владимир Путин подписал указ, который предполагает запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».

В июне The Wall Street Journal писала, что администрация американского президента пытается избежать скачка цен на нефть в мире, из-за чего санкции против России, Ирана и Венесуэлы не так строги, как ожидают многие. В феврале под блокирующие санкции США попали «Совкомфлот» и 14 танкеров, включая «Анатолий Колодкин», «Остров Сахалин» и др. Одновременно с этим были выданы лицензии на исключение из санкций многих танкеров, что, по оценке собеседников WSJ, стало зеленым светом для нефтетрейдеров на ведение дел с этими судами.

По мнению стран G7, Москва использует теневой флот для обхода потолка цен на нефть и нефтепродукты. Бывший британский премьер Дэвид Кэмерон обещал «выслеживать» танкеры. «Каждый раз, когда они приближаются к итальянскому порту, я хочу убедиться, что их блокируют», — подчеркивал он.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
рост цен на нефть санкции США санкции против России теневой флот танкеры
Материалы по теме
США сняли с турецкого танкера санкции за нарушение потолка цен на нефть
Политика
Перевозчики заявили о нехватке в мире нефтяных танкеров
Бизнес
Индия импортировала рекордный объем нефти Urals в июне
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 95,57 (+0,59) Инвестиции, 05 июл, 17:37 Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 88,13 (+0,01) Инвестиции, 05 июл, 17:37
В Берлине неизвестные осквернили памятник, посвященный депортации евреев Политика, 18:17
Паолини вышла в четвертьфинал Уимблдона после травмы американки Спорт, 18:15
В Курске отец в качестве наказания облил сына спиртом и поджег Общество, 18:09
Москалькова попросила Киев проверить сообщения об убийстве пленного Политика, 18:08
BFMTV анонсировал возможное обращение Макрона к нации после выборов Политика, 17:58
Необычные места в Москве, где можно интересно провести лето РБК и ГАЛС, 17:56
Эрдоган заявил о готовности пригласить Асада в Турцию в любое время Политика, 17:49
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Израиле умер мужчина, заразившийся «поедающей мозг» амебой Общество, 17:34
Папа римский назвал «раковую опухоль демократии» Политика, 17:31
Джон Сина объявил об уходе из рестлинга Спорт, 17:24
NYT узнала об опасениях Белого дома из-за санкций и роста цен на нефть Политика, 17:13
ABC узнал реакцию спонсоров демократов на предвыборное интервью Байдена Политика, 17:03
Велогонщика оштрафовали на €205 за поцелуй жены на «Тур де Франс» Спорт, 16:50
В Дербенте загорелась крыша пятиэтажного дома Общество, 16:37