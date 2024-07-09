Bloomberg: недельный экспорт нефти из России упал на рекордные с 2022 года 37%

Bloomberg узнал о рекордном за два года падении экспорта нефти из России

Морской экспорт нефти из России упал на рекордные с начала 2022 года 37%, подсчитал Bloomberg. Агентство среди возможных причин такого падения называет сокращение добычи в рамках договоренностей с ОПЕК+ и ремонты на НПЗ

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

За неделю с 1 по 7 июня морской экспорт российской сырой нефти упал сильнее всего с февраля 2022 года, составив 2,67 млн барр. в сутки против 3,66 барр. в сутки неделей ранее (падении составило 37%), а менее волатильный четырехнедельный средний показатель упал до самого низкого уровня с февраля этого года, передает Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

Отгрузки снизились почти со всех российских экспортных терминалов сырой нефти (за исключением терминалов в Мурманске и на Сахалине). При этом основным импортером российской нефти по четырехнедельному показателю по-прежнему остается Индия (1,8 млн барр. в сутки) и Китай (0,9 млн барр.). «Другие страны Азии» также увеличили импорт за последнюю неделю, согласно подсчетам Bloomberg, с 0,1 до 0,2 млн барр.

Как отмечает агентство, для такого резкого спада экспорта не было никакой «четкой причины», в том числе пробелов в программах погрузки, которые могли бы указывать на работы по техническому обслуживанию, а также сообщений о штормах, влияющих на швартовку.

Тем не менее, пишет Bloomberg, к сокращению экспорта могли привести улучшение соответствия России целевому показателю добычи ОПЕК+, когда, при использовании коэффициента пересчета 7,18 барр. на тонну, российская добыча с марта по июнь упала примерно на 360 тыс. барр. в день. Восстановительные работы на НПЗ также могли привести к сокращению поставок.

Вместе с тем, отмечает агентство, валовая стоимость поставок российской сырой нефти также снизилась за семь дней до 7 июля, однако падение было смягчено четвертым подряд недельным ростом цен на нефть.

РБК направил запрос в Минэнерго России.

В декабре 2022 года страны G7 ввели потолок цен на российскую нефть в размере $60 за барр., а также на нефтепродукты — на уровне $100 за барр. Для транспортировки продукции, которая продается дороже ценового лимита, компании из стран G7 не могут оказывать соответствующие услуги.

В ответ на это президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». Его действие продлено до конца текущего года.

За нарушение ограничений США вводили санкции против нескольких танкеров. Например, в декабре прошлого года под них попали либерийский и два эмиратских перевозчика и, соответственно, три их судна. Вашингтон заявил, что танкеры перевозили российскую нефть по $70 за баррель. Вместе с тем The New York Times (NYT) ранее писала, что чиновники Минфина США зашли в тупик в вопросе новый санкций против танкеров из-за опасений Белого дома по поводу роста цен на энергоносители в преддверии президентских выборов.