 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Bloomberg узнал о рекордном за два года падении экспорта нефти из России

Bloomberg: недельный экспорт нефти из России упал на рекордные с 2022 года 37%
Сюжет
Война санкций
Морской экспорт нефти из России упал на рекордные с начала 2022 года 37%, подсчитал Bloomberg. Агентство среди возможных причин такого падения называет сокращение добычи в рамках договоренностей с ОПЕК+ и ремонты на НПЗ
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

За неделю с 1 по 7 июня морской экспорт российской сырой нефти упал сильнее всего с февраля 2022 года, составив 2,67 млн барр. в сутки против 3,66 барр. в сутки неделей ранее (падении составило 37%), а менее волатильный четырехнедельный средний показатель упал до самого низкого уровня с февраля этого года, передает Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

Отгрузки снизились почти со всех российских экспортных терминалов сырой нефти (за исключением терминалов в Мурманске и на Сахалине). При этом основным импортером российской нефти по четырехнедельному показателю по-прежнему остается Индия (1,8 млн барр. в сутки) и Китай (0,9 млн барр.). «Другие страны Азии» также увеличили импорт за последнюю неделю, согласно подсчетам Bloomberg, с 0,1 до 0,2 млн барр.

Как отмечает агентство, для такого резкого спада экспорта не было никакой «четкой причины», в том числе пробелов в программах погрузки, которые могли бы указывать на работы по техническому обслуживанию, а также сообщений о штормах, влияющих на швартовку.

Тем не менее, пишет Bloomberg, к сокращению экспорта могли привести улучшение соответствия России целевому показателю добычи ОПЕК+, когда, при использовании коэффициента пересчета 7,18 барр. на тонну, российская добыча с марта по июнь упала примерно на 360 тыс. барр. в день. Восстановительные работы на НПЗ также могли привести к сокращению поставок.

Вместе с тем, отмечает агентство, валовая стоимость поставок российской сырой нефти также снизилась за семь дней до 7 июля, однако падение было смягчено четвертым подряд недельным ростом цен на нефть.

РБК направил запрос в Минэнерго России.

NYT узнала об опасениях Белого дома из-за санкций и роста цен на нефть
Политика
Фото:Holger Weitzel / imagebroker.com / Global Look Press

В декабре 2022 года страны G7 ввели потолок цен на российскую нефть в размере $60 за барр., а также на нефтепродукты — на уровне $100 за барр. Для транспортировки продукции, которая продается дороже ценового лимита, компании из стран G7 не могут оказывать соответствующие услуги.

В ответ на это президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». Его действие продлено до конца текущего года.

За нарушение ограничений США вводили санкции против нескольких танкеров. Например, в декабре прошлого года под них попали либерийский и два эмиратских перевозчика и, соответственно, три их судна. Вашингтон заявил, что танкеры перевозили российскую нефть по $70 за баррель. Вместе с тем The New York Times (NYT) ранее писала, что чиновники Минфина США зашли в тупик в вопросе новый санкций против танкеров из-за опасений Белого дома по поводу роста цен на энергоносители в преддверии президентских выборов.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Татьяна Киселева
Россия нефть экспорт нефти Индия Китай НПЗ ОПЕК
Материалы по теме
Индия импортировала рекордный объем нефти Urals в июне
Бизнес
WSJ рассказала о «неудобных союзах» США ради дешевой нефти
Политика
Казахстан поставит Германии более миллиона тонн нефти за год
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 95,66 (+0,09) Инвестиции, 08 июл, 17:37 Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 88,17 (+0,03) Инвестиции, 08 июл, 17:37
«Булгаргаз» намерена взыскать с «Газпрома» более €400 млн ущерба Бизнес, 16:15
Кремль сообщил о «новых идеях» по миру на Украине после визита Моди Политика, 16:15
Bloomberg узнал о рекордном за два года падении экспорта нефти из России Политика, 16:11
ОКР предупредил о «вбросах по заказу сопредельного государства» перед ОИ Спорт, 16:01
Le Figaro узнала о давлении на Макрона из-за поездки на саммит НАТО Политика, 15:50
В ожидании первого полуфинала. Что происходит на Евро Спорт, 15:45
Муфтият Дагестана после запрета никабов предложил закрывать лицо веером Общество, 15:44
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Дилеры заявили об угрозе остановки поставок машин и запчастей из Китая Авто, 15:41
«Локомотив» отдал защитника в аренду бельгийскому клубу Спорт, 15:40
Иван-чай: польза и вред, как заваривать, советы диетолога Стиль, 15:31
Моди поздоровался на русском с индийской общиной в Москве. Видео Политика, 15:30
Пугачева прокомментировала попадание ракеты в детскую больницу в Киеве Политика, 15:23
Француженка погибла после падения за борт во время регаты в Греции Спорт, 15:22
NYT узнала, что в США считают невозможным для Украины вернуть территории Политика, 15:22