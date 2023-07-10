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В Сумской области решили эвакуировать жителей приграничных районов

Власти Сумской области решили эвакуировать жителей в зоне пяти километров от границы
Сумские власти объяснили это решение боевыми действиями. В приграничных районах происходят разрушения инфраструктуры и гибнут люди, заявил глава местной военной областной администрации Владимир Артюх
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Власти Сумской области Украины решили эвакуировать жителей в зоне пяти километров от границы, сообщил глава областной военной администрации региона Владимир Артюх. Соответствующее распоряжение уже готовится.

Сумская область граничит с Брянской, Курской и Белгородской областями России. Власти последних регулярно заявляют об обстрелах со стороны Украины.

По его словам, областные власти решили пойти на это в связи с боевыми действиями. В приграничных районах происходят разрушения инфраструктуры и гибнут люди, заявил Артюх.

«Там часто не работают магазины, школы, больницы. Невозможно безопасно завезти самые необходимые продукты питания, лекарства и т.д.», — говорится в сообщении областной военной администрации.

Власти региона добавили, что в сложившихся условиях невозможно восстановить разрушенные объекты.

В данный момент готовится распоряжение об эвакуации из пятикилометровой приграничной зоны, оно будет проходить с «прикрытием» ВСУ, сообщил Артюх. Сумские власти обещают, что жителей, подлежащих эвакуации, обеспечат необходимыми «ресурсами и средствами».

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В Сумской области периодически объявляется воздушная тревога, сообщалось о прогремевших там взрывах в течение июня и в начале июля. Кроме того, 3 июля президент Украины Владимир Зеленский заявлял об ударе по зданию СБУ в административном центре области — Сумах. Весной в командовании ВСУ говорили, что из приграничных районов Сумской и Черниговской областей эвакуировано почти все население.

Власти приграничных регионов России, в том числе Белгородской, Курской и Брянской областей, граничащих с Сумской областью, регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины. Это приводит к жертвам, пострадавшим и повреждениям жилых домов. В восьми приграничных регионах России с прошлого октября объявлен режим среднего реагирования. Он предусматривает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы гособъектов, объектов связи, транспорта и типографий, ограничения на въезд и выезд людей, а также досмотры автотранспорта.

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