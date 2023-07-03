В Сумах произошли взрывы

Фото: сервис Google Maps

В Сумах на Украине слышны взрывы, сообщает «Суспильне».

В Сумской области объявили воздушную тревогу, показывает официальный сервис для отслеживания тревог. Мэр города Александр Лысенко сообщил, что в городе работает система ПВО.

Воздушную тревогу на Украине регулярно объявляют с середины октября прошлого года. В российском Минобороны отчитывались о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Президент России Владимир Путин называл это ответом на действия Киева, в том числе на взрыв на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС. Власти Украины свою причастность отрицали.

В ночь со 2 на 3 июля в Кировоградской области в центральной части Украины прогремели взрывы. В регионе работает система ПВО. Взрывы прозвучали и в городе Запорожье, подконтрольном Киеву. Воздушная тревогу объявляли в Полтавской, Николаевской и Кировоградской областях.

