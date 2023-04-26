Власти Украины вывезли жителей граничащих с Россией районов двух областей

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Из приграничных районов Черниговской и Сумской областей эвакуировали почти все население. Об этом сообщил помощник командующего Объединенными силами ВСУ Евгений Силкин.

«Сегодня военные вместе с гражданско-военными администрациями пытаются эвакуировать все население. Кстати, большинство населения уже эвакуировано из тех населенных пунктов, приближенных к границе», — рассказал военный. По его словам, в основном уезжать отказываются пожилые люди.

В Сумской и Черниговской областях в этом месяце не раз объявляли воздушную тревогу.

В середине апреля Министерство реинтеграции Украины призвало к эвакуации жителей подконтрольной Киеву части ДНР из-за активных военных действий, обстрелов жилых районов и объектов критической инфраструктуры. Местным предложили перебраться на поезде в Житомирскую область.