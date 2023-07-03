Зеленский заявил об ударе по зданию СБУ в Сумах

Ранее сегодня в Сумах объявляли воздушную тревогу, а украинские СМИ сообщили о взрывах. По словам Зеленского, после атаки в здании регионального СБУ прогремел взрыв, есть раненые и погибшие

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В здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Сумах сегодня прогремел взрыв, есть раненые и погибшие, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. На этом фоне он призвал поставить Украине больше качественных систем ПВО.

Ранее сегодня в Сумах объявляли воздушную тревогу, а украинские СМИ сообщили о взрывах. По утверждению Зеленского, повреждены были также жилые дома. Кремль ранее заявлял, что российские военные не наносят удары по гражданским целям.

Тревога в Сумской области была объявлена в 10:51 и действовала на протяжении двух часов. Также тревогу объявляли в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с октября 2022 года. Российское Минобороны отчитывается об ударах по военной инфраструктуре Украины, командным пунктам украинских подразделений и иным военным объектам. «Речь идет о тех объектах инфраструктуры, которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя удары.

21 июня власти Украины подтвердили удар по штаб-квартире Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в Киеве. Спустя неделю в российском Минобороны отчитались об ударе по дислокации 56-й бригады ВСУ в Краматорске, при которой погибли два генерала, до 50 офицеров и до 20 «иностранных наемников» и военных советников. По данным Киева, удар пришелся по пиццерии, также были повреждены жилые дома, кафе, магазины. В результате удара погибли 10 человек, в том числе три ребенка, пострадали 56 человек, заявляли в украинской полиции.



Минобороны России неоднократно заявляло, что будет наносить удары по «центрам принятия решений, в том числе в Киеве», в ответ на удары по территории России. О таких ударах министерство впоследствии отчитывалось несколько раз, в частности, в мае и июне этого года. 20 июня глава российского военного ведомства Сергей Шойгу вновь пригрозил Украине ударами по «центрам принятия решений», если Киев предпримет попытку атаки Крыма западными ракетами HIMARS и Storm Shadow.