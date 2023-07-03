Зеленский заявил об ударе по зданию СБУ в Сумах

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 97,26 (+1,24) Инвестиции, 16:38 Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 89,33 (+0,94) Инвестиции, 16:38
В Химках начался пожар в цеху комбината «Сходня» Общество, 22:24
Лаки-лузер из второй сотни рейтинга выбил 12-ю ракетку мира с Уимблдона Спорт, 22:13
Число погибших во время операции Израиля палестинцев достигло 10 Политика, 22:03
Заряд будущего: пять причин хотеть электромобиль РБК и Evolute, 22:00
МВД Украины заявило о задержании занимавшихся разбоем «добровольцев» ВСУ Политика, 22:00
Украинка выбила 43-летнюю Винус Уильямс на старте Уимблдона Спорт, 21:44
Порвавший «кресты» в сборной Португалии игрок «Спартака» перенес операцию Спорт, 21:27
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Пенсионерку на Кубани задержали по делу о заказном убийстве полицейского Общество, 21:26
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 21:11
В НХЛ заявили, что у вратаря Федотова действует контракт с «Филадельфией» Спорт, 21:06
В Подмосковье автомобиль въехал в пункт выдачи Wildberries Общество, 21:06
Зеленский заявил об ударе по зданию СБУ в Сумах Политика, 21:04
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:01
В администрации президента назвали Telegram «условно российским» Политика, 21:00
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский заявил об ударе по зданию СБУ в Сумах

Зеленский: в здании СБУ в Сумах прогремел взрыв
Ранее сегодня в Сумах объявляли воздушную тревогу, а украинские СМИ сообщили о взрывах. По словам Зеленского, после атаки в здании регионального СБУ прогремел взрыв, есть раненые и погибшие
Фото: Reuters
Фото: Reuters

В здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Сумах сегодня прогремел взрыв, есть раненые и погибшие, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. На этом фоне он призвал поставить Украине больше качественных систем ПВО.

Ранее сегодня в Сумах объявляли воздушную тревогу, а украинские СМИ сообщили о взрывах. По утверждению Зеленского, повреждены были также жилые дома. Кремль ранее заявлял, что российские военные не наносят удары по гражданским целям.

Тревога в Сумской области была объявлена в 10:51 и действовала на протяжении двух часов. Также тревогу объявляли в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с октября 2022 года. Российское Минобороны отчитывается об ударах по военной инфраструктуре Украины, командным пунктам украинских подразделений и иным военным объектам. «Речь идет о тех объектах инфраструктуры, которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя удары.

21 июня власти Украины подтвердили удар по штаб-квартире Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в Киеве. Спустя неделю в российском Минобороны отчитались об ударе по дислокации 56-й бригады ВСУ в Краматорске, при которой погибли два генерала, до 50 офицеров и до 20 «иностранных наемников» и военных советников. По данным Киева, удар пришелся по пиццерии, также были повреждены жилые дома, кафе, магазины. В результате удара погибли 10 человек, в том числе три ребенка, пострадали 56 человек, заявляли в украинской полиции.

Минобороны России неоднократно заявляло, что будет наносить удары по «центрам принятия решений, в том числе в Киеве», в ответ на удары по территории России. О таких ударах министерство впоследствии отчитывалось несколько раз, в частности, в мае и июне этого года. 20 июня глава российского военного ведомства Сергей Шойгу вновь пригрозил Украине ударами по «центрам принятия решений», если Киев предпримет попытку атаки Крыма западными ракетами HIMARS и Storm Shadow.

Зеленский заявил об ударе по зданию СБУ в Сумах
Зеленский заявил об ударе по зданию СБУ в Сумах

 

Читайте на РБК Pro
О чем нужно знать, беря на работу подростков
Деньги утекают: ищем проблемные места в закупках, чтобы снизить расходы
Ваш проект буксует и теряет деньги. Простой способ исправить ситуацию
Что, если не Дубай. К каким люксовым локациям ОАЭ следует присмотреться
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Украина СБУ Владимир Зеленский взрыв Военная операция на Украине
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter