На Украине сообщили о взрывах в Сумской и Днепропетровской областях
После объявления воздушной тревоги взрывы прогремели в Сумской и Днепропетровской областях Украины, сообщают «Зеркало недели» и РБК-Украина.
По данным СМИ, в Сумской области взрывы слышны в Шосткинском районе, а в Днепропетровской — в районе Днепра.
Как следует из сервиса оповещения о воздушных тревогах, в настоящее время тревога объявлена в Сумской, Днепропетровской, Кировоградской и Черниговской областях Украины.
С октября 2022 года Минобороны России сообщает о «массированных ударах высокоточным оружием» по военным объектам и энергетической инфраструктуре Украины, утверждая, что не атакует гражданские объекты. Украинские власти регулярно сообщают о взрывах в разных регионах страны.
Президент России Владимир Путин называл это ответом на действия Киева, в том числе на взрыв на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС. Власти Украины свою причастность к этим атакам отрицали.