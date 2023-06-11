На Украине сообщили о взрывах в Сумской и Днепропетровской областях

В северных регионах Украины объявлена воздушная тревога, взрывы слышны в Сумской и Днепропетровской областях Украины, сообщают местные СМИ

Фото: Imago / ТАСС

После объявления воздушной тревоги взрывы прогремели в Сумской и Днепропетровской областях Украины, сообщают «Зеркало недели» и РБК-Украина.

По данным СМИ, в Сумской области взрывы слышны в Шосткинском районе, а в Днепропетровской — в районе Днепра.

Как следует из сервиса оповещения о воздушных тревогах, в настоящее время тревога объявлена в Сумской, Днепропетровской, Кировоградской и Черниговской областях Украины.

С октября 2022 года Минобороны России сообщает о «массированных ударах высокоточным оружием» по военным объектам и энергетической инфраструктуре Украины, утверждая, что не атакует гражданские объекты. Украинские власти регулярно сообщают о взрывах в разных регионах страны.



Президент России Владимир Путин называл это ответом на действия Киева, в том числе на взрыв на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС. Власти Украины свою причастность к этим атакам отрицали.