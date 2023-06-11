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На Украине сообщили о взрывах в Сумской и Днепропетровской областях

Взрывы прогремели в Сумской и Днепропетровской областях Украины
В северных регионах Украины объявлена воздушная тревога, взрывы слышны в Сумской и Днепропетровской областях Украины, сообщают местные СМИ
Фото: Imago / ТАСС
Фото: Imago / ТАСС

После объявления воздушной тревоги взрывы прогремели в Сумской и Днепропетровской областях Украины, сообщают «Зеркало недели» и РБК-Украина.

По данным СМИ, в Сумской области взрывы слышны в Шосткинском районе, а в Днепропетровской — в районе Днепра.

Как следует из сервиса оповещения о воздушных тревогах, в настоящее время тревога объявлена в Сумской, Днепропетровской, Кировоградской и Черниговской областях Украины.

С октября 2022 года Минобороны России сообщает о «массированных ударах высокоточным оружием» по военным объектам и энергетической инфраструктуре Украины, утверждая, что не атакует гражданские объекты. Украинские власти регулярно сообщают о взрывах в разных регионах страны.

Президент России Владимир Путин называл это ответом на действия Киева, в том числе на взрыв на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС. Власти Украины свою причастность к этим атакам отрицали.

На Украине сообщили о взрывах в Сумской и Днепропетровской областях
На Украине сообщили о взрывах в Сумской и Днепропетровской областях

 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Воздушная тревога Военная операция на Украине взрывы Сумская область Днепропетровская область
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