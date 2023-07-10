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Маск допустил потерю Киевом территорий при провале контрнаступления

Маск: масштабного наступления Киева не произошло из-за риска потери еще больше территорий
Масштабного наступления Украины не произошло, так как в случае провала российские войска могут занять еще больше территорий, считает владелец Twitter
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Масштабного наступления Украины не было, так как в случае провала российские войска могут занять еще больше территорий, считает владелец Twitter Илон Маск, богатейший человек в мире (Forbes оценивает его состояние в $245,9 млрд).

По его мнению, какая бы сторона не перешла в наступление на укрепленные оборонительные позиции, она «потеряет гораздо больше солдат». Более того, Россия превосходит Украину в численности войск с соотношением 4:1, поэтому «выиграла бы войну на истощение, даже если бы потери были равными», отметил Маск.

«Если украинское наступление потерпит неудачу с большими потерями, российская контратака захватит гораздо больше территории. Поэтому не было крупного наступления», — написал он в Twitter.

Минобороны России регулярно отчитывается о срыве украинского наступления и больших потерях Киева. Украинские войска с начала июня потеряли 259 танков и 780 бронемашин, утверждал также президент Владимир Путин.

Бизнесмен неоднократно высказывался по поводу боевых действий на Украине. В июне он согласился с мнением американского бизнесмена Дэвида Сакса, который заявил, что «с каждым днем становится ясно, что украинское контрнаступление не достигает ни одной из первоначально заявленных целей». Миллиардер сравнил ситуацию с военной кампанией США в Афганистане. «На протяжении двух десятилетий нас уверяли, что мы побеждаем в Афганистане. Все эти сообщения оказались ложью. <...> К сожалению, похоже, что мы движемся к такому же результату на Украине», — считает он.

В октябре прошлого года Маск предположил, что военные действия на Украине завершатся тем, что Крым останется частью России, а Москва сможет добиться нейтрального статуса соседней страны. Издание Vice со ссылкой на экономиста Яна Бреммера писало, что бизнесмен разговаривал с президентом Владимиром Путиным, перед тем как опубликовать твит со своей версией исхода конфликта. Миллиардер и Кремль это отрицали. Маск утверждал, что говорил с Путиным «лишь однажды <...> около 18 месяцев назад», речь шла о космосе. Позднее он признал безуспешность своих попыток добиться деэскалации конфликта на Украине.

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил Маску приехать на Украину и после этого предполагать, как завершиться конфликт.

В Кремле, комментируя слова бизнесмена, заявили, что подобные инициативы «разбиваются» об отказ Зеленского вести переговоры с Путиным, а также исключили «достижение мира без выполнения условий России».

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Илон Маск контрнаступление Украина Военная операция на Украине
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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX

28 июня 1971 года
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