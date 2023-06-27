Маск выразил опасения по поводу «американизации» конфликта на Украине

Предположение американского предпринимателя Дэвида Сакса о том, что США могут напрямую вмешаться в конфликт на Украине, вызывают опасения. Это следует из комментария основателя SpaceX Илона Маска в Twitter.

В своей статье в соцсети Сакс напомнил, что американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь внесли в верхнюю палату конгресса США резолюцию, где, среди прочего, речь идет о гарантиях со стороны НАТО для Киева в случае «уничтожения ядерного объекта на Украине».

Сакс отметил, что после внесения этой резолюции участились заявления о возможном подрыве Запорожской АЭС со стороны России. В частности, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как считает Сакс, такая ситуация может спровоцировать «кого-то», кто хочет сильнее втянуть США в украинских конфликт, подорвать Запорожскую АЭС. СМИ, считает Сакс, сразу же обвинит в этом Россию, а украинский кризис станет «американизирован».

«Тревожно» — такой комментарий оставил Маск под статьей Сакса.

В Кремле утверждение Зеленского назвали ложным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о продолжении контактов и сотрудничества с МАГАТЭ. Признаков подготовки к подрыву Запорожской АЭС со стороны российских войск не видят и в Белома доме.