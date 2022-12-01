Зеленский пригласил Маска посетить Украину

Посетив Украину, бизнесмен Илон Маск сможет рассказать, как и когда можно закончить военный конфликт, счел украинский президент Зеленский

Фото: Zuma / TASS

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американского бизнесмена Илона Маска посетить страну и после этого предложить, как закончить конфликт.

«Приезжайте на Украину <...> После этого вы расскажете нам, как закончить эту войну, кто ее начал и когда можно ее закончить», — сказал он в ходе выступления на книжном форуме, организованном газетой New York Times.

Так Зеленский ответил на просьбу журналиста прокомментировать слова Маска о том, что конфликт на Украине разрешится тем, что Крым останется частью России и что Москва сможет добиться нейтрального статуса страны.

Такую версию разрешения конфликта Маск предложил еще в начале октября. «С высокой вероятностью таким в конце концов и будет исход. Вопрос только в том, сколько людей погибнут до этого», — написал он в Twitter.

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