Зеленский пригласил Маска посетить Украину
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американского бизнесмена Илона Маска посетить страну и после этого предложить, как закончить конфликт.
«Приезжайте на Украину <...> После этого вы расскажете нам, как закончить эту войну, кто ее начал и когда можно ее закончить», — сказал он в ходе выступления на книжном форуме, организованном газетой New York Times.
Так Зеленский ответил на просьбу журналиста прокомментировать слова Маска о том, что конфликт на Украине разрешится тем, что Крым останется частью России и что Москва сможет добиться нейтрального статуса страны.
Такую версию разрешения конфликта Маск предложил еще в начале октября. «С высокой вероятностью таким в конце концов и будет исход. Вопрос только в том, сколько людей погибнут до этого», — написал он в Twitter.
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