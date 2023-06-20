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Маск согласился с мнением о провале контрнаступления ВСУ

Илон Маск согласился с мнением инвестора Сакса о провале контрнаступления ВСУ
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Бизнесмен Илон Маск отреагировал на твит предпринимателя Дэвида Сакса, генерального партнера венчурного фонда Craft Ventures, о ходе контрнаступления ВСУ. «Хорошо сказано», — написал он.

По мнению Сакса, «с каждым днем становится ясно, что украинское контрнаступление не достигает ни одной из первоначально заявленных целей». Он добавил, что администрация президента США Джо Байдена делала ставку на то, что наступление «лишит России территориальных завоеваний, перережет сухопутный мост в Крым и вынудит ее сесть за стол переговоров». «Этого почти наверняка не произойдет», — уточнил Сакс.

Предприниматель заявил, что ситуация на Украине близится к тому, что США получили в Афганистане. «На протяжении двух десятилетий нас уверяли, что мы побеждаем в Афганистане. Все эти сообщения оказались ложью. <...> К сожалению, похоже, что мы движемся к такому же результату на Украине», — заключил Сакс.

Это не первый раз, когда Маск критикует действия Киева и Вашингтона в конфликте на Украине. Ранее он говорил, что немногочисленные танки на Украине служат легкой и уязвимой целью для ракет и мин. «Лучше иметь много танков или не иметь их вообще», — написал миллиардер в Twitter.

После объявления Пентагоном нового пакета военной помощи Украине Маск задался вопросом «чем это кончится?» в ответ на твит одного из пользователей, который опубликовал новость и спросил мнения других. Предприниматель уточнил, что его интересует в первую очередь реальность, а не «желаемое за действительное».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 10 июня, что ВСУ ведут контрнаступление против российских войск. Позже он отметил, что войска в ходе операций встречают очень серьезное сопротивление.

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