Маск счел компромисс наиболее вероятным исходом конфликта на Украине

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск счел компромисс наиболее вероятным способом разрешить конфликт на Украине.

«Компромисс большей частью является наиболее вероятным исходом [военных действий на Украине] — вопрос лишь в том, сколько смертей и разрушений произойдет до этого», — написал он в «Твиттере».

Так богатейший человек мира (согласно Forbes, на 20 октября его состояние оценивается в $209,4 млрд) ответил на твит бывшего коллеги по PayPal Дэвида Сакса. Тот предложил три наиболее вероятных варианта развития событий: непрекращающиеся боевые действия, ядерная война и компромисс. Последний предполагает, что США должны сказать Украине, что та не может вернуть Крым.

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