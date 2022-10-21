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Маск счел компромисс наиболее вероятным исходом конфликта на Украине
Илон Маск счел компромисс наиболее вероятным исходом конфликта на Украине
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск счел компромисс наиболее вероятным способом разрешить конфликт на Украине.
«Компромисс большей частью является наиболее вероятным исходом [военных действий на Украине] — вопрос лишь в том, сколько смертей и разрушений произойдет до этого», — написал он в «Твиттере».
Так богатейший человек мира (согласно Forbes, на 20 октября его состояние оценивается в $209,4 млрд) ответил на твит бывшего коллеги по PayPal Дэвида Сакса. Тот предложил три наиболее вероятных варианта развития событий: непрекращающиеся боевые действия, ядерная война и компромисс. Последний предполагает, что США должны сказать Украине, что та не может вернуть Крым.
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