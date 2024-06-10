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Военная операция на Украине ,  
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Рогозин предостерег российских оборонщиков от повсеместной «дрономании»

Рогозин: дрономания среди оборонщиков создает хаос в организации процесса
Сюжет
Военная операция на Украине
Рогозин раскритиковал бессистемное увлечение производства дронов среди российских оборонщиков, предложив сосредоточиться на нескольких типах, где можно было бы быстро добиться импортозамещения и снижения издержек
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Повсеместная «дрономания» среди российских оборонщиков создает хаос в организации бесперебойного и импортозамещенного производства беспилотников, заявил в своем телеграм-канале сенатор от Запорожской области и бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По его словам, сегодня даже далекие от технологий БПЛА оборонные предприятия увлеклись их производством. «Дроны в нашей стране раньше никто не делал, теперь делают все. А это значит, что опять никто», — подчеркнул сенатор.

Рогозин отмечает, что вместо того, чтобы выбрать из множества разработчиков несколько центров компетенций (по электродвигателям, ДВС, антеннам, помехозащищенным блокам электроники, дневным и ночным камерам и пр.), последовательно добиваясь импортозамещения, снижения издержек и конечной цены, универсализации решений на основе модульности и открытой архитектуры нескольких типов платформ беспилотников, «мы загрузили всех одной и той же проблемой, и эти все стали делать все, вместо того чтобы сконцентрироваться на том, что у них лучше всего получается».

«Однако хочу дрономанов разочаровать: эту войну выиграют не дроны, а люди, которые овладевают инновациями. Полагаться на массовое производство FPV-дронов — не выход, ведь это не сможет повлиять на общее течение боевых действий. Беспилотники никогда не заменят артиллерию, только комплексное применение разных видов вооружений и дальнобойное ракетное оружие — вот то, что действительно сможет переломить ход войны», — указал сенатор.

Он также дал рекомендацию разработчикам артиллерийских систем: по его мнению, им необходимо больше внимания уделять разработке маскировки для своих систем. «Я бы рекомендовал [разработчикам] самим попробовать укрыть в малосочных лесополках производимые ими не отцепляемые от тягача самоходные гаубицы. Вот-вот. Увидите сами, как из укрытия, как задница Винни-Пуха из погреба, торчать будет морда тягача», — отметил Рогозин.

Кроме этого политик сообщил о сложности с ведением контрбатарейной борьбы из-за ограничения дальности выстрела основных артиллерийских систем. «Наш оборонно-промышленный комплекс должен руководствоваться принципом единой технической политики, универсализации и стандартизации решений. Тогда одолеем более крупного и технологичного врага за счет грамотного распределения усилий и средств», — заключил сенатор.

Путин допустил инвестиции на 1 трлн руб. в производство беспилотников
Бизнес
Владимир Путин

В июне 2023 года российское правительство утвердило разработанную Министерством промышленности и торговли стратегию развития беспилотной авиации в России до 2030 года и на перспективу до 2035-го. По планам правительства, в России к 2030 году будут производить более 32 тыс. беспилотных авиасистем (БАС) в год, что в три раза больше текущего объема производства. Президент Владимир Путин допускал, что объем инвестиций в производство БПЛА может достигнуть 1 трлн руб.

Весной прошлого года он также поддержал идею российских компаний внедрить в школах курсы по конструированию, сбору и управлению дронами и выступил за внедрение курсов по управлению беспилотниками в различных отраслях экономики, в том числе в сельском хозяйстве, строительстве, энергетике и транспортной сфере. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков на прошлой неделе заявил, что сегодня на базе 70 вузов разрабатываются обучающие программы по управлению БПЛА.

Прошлым летом на тот момент первый вице-премьер Андрей Белоусов отмечал, что порядка 70 российских компаний в настоящее время уже являются производителями беспилотных авиасистем, из них около 20 крупных. В 2024 году, по его словам, планировалось произвести около 18 тыс. крупных и средних дронов. С учетом малых дронов цифра может достигать 100 тыс. БПЛА в месяц.

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Теги
Персоны
Илья Пламенев Илья Пламенев
дроны беспилотники Дмитрий Рогозин производство Военная операция на Украине
Дмитрий Рогозин фото

Дмитрий Рогозин

политик, сенатор от Запорожья
21 декабря 1963 года

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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