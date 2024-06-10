Рогозин предостерег российских оборонщиков от повсеместной «дрономании»

Рогозин раскритиковал бессистемное увлечение производства дронов среди российских оборонщиков, предложив сосредоточиться на нескольких типах, где можно было бы быстро добиться импортозамещения и снижения издержек

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Повсеместная «дрономания» среди российских оборонщиков создает хаос в организации бесперебойного и импортозамещенного производства беспилотников, заявил в своем телеграм-канале сенатор от Запорожской области и бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По его словам, сегодня даже далекие от технологий БПЛА оборонные предприятия увлеклись их производством. «Дроны в нашей стране раньше никто не делал, теперь делают все. А это значит, что опять никто», — подчеркнул сенатор.

Рогозин отмечает, что вместо того, чтобы выбрать из множества разработчиков несколько центров компетенций (по электродвигателям, ДВС, антеннам, помехозащищенным блокам электроники, дневным и ночным камерам и пр.), последовательно добиваясь импортозамещения, снижения издержек и конечной цены, универсализации решений на основе модульности и открытой архитектуры нескольких типов платформ беспилотников, «мы загрузили всех одной и той же проблемой, и эти все стали делать все, вместо того чтобы сконцентрироваться на том, что у них лучше всего получается».

«Однако хочу дрономанов разочаровать: эту войну выиграют не дроны, а люди, которые овладевают инновациями. Полагаться на массовое производство FPV-дронов — не выход, ведь это не сможет повлиять на общее течение боевых действий. Беспилотники никогда не заменят артиллерию, только комплексное применение разных видов вооружений и дальнобойное ракетное оружие — вот то, что действительно сможет переломить ход войны», — указал сенатор.

Он также дал рекомендацию разработчикам артиллерийских систем: по его мнению, им необходимо больше внимания уделять разработке маскировки для своих систем. «Я бы рекомендовал [разработчикам] самим попробовать укрыть в малосочных лесополках производимые ими не отцепляемые от тягача самоходные гаубицы. Вот-вот. Увидите сами, как из укрытия, как задница Винни-Пуха из погреба, торчать будет морда тягача», — отметил Рогозин.

Кроме этого политик сообщил о сложности с ведением контрбатарейной борьбы из-за ограничения дальности выстрела основных артиллерийских систем. «Наш оборонно-промышленный комплекс должен руководствоваться принципом единой технической политики, универсализации и стандартизации решений. Тогда одолеем более крупного и технологичного врага за счет грамотного распределения усилий и средств», — заключил сенатор.

В июне 2023 года российское правительство утвердило разработанную Министерством промышленности и торговли стратегию развития беспилотной авиации в России до 2030 года и на перспективу до 2035-го. По планам правительства, в России к 2030 году будут производить более 32 тыс. беспилотных авиасистем (БАС) в год, что в три раза больше текущего объема производства. Президент Владимир Путин допускал, что объем инвестиций в производство БПЛА может достигнуть 1 трлн руб.

Весной прошлого года он также поддержал идею российских компаний внедрить в школах курсы по конструированию, сбору и управлению дронами и выступил за внедрение курсов по управлению беспилотниками в различных отраслях экономики, в том числе в сельском хозяйстве, строительстве, энергетике и транспортной сфере. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков на прошлой неделе заявил, что сегодня на базе 70 вузов разрабатываются обучающие программы по управлению БПЛА.

Прошлым летом на тот момент первый вице-премьер Андрей Белоусов отмечал, что порядка 70 российских компаний в настоящее время уже являются производителями беспилотных авиасистем, из них около 20 крупных. В 2024 году, по его словам, планировалось произвести около 18 тыс. крупных и средних дронов. С учетом малых дронов цифра может достигать 100 тыс. БПЛА в месяц.