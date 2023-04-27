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Путин допустил инвестиции на 1 трлн руб. в производство беспилотников

Владимир Путин и Сергей Собянин посетили индустриальный парк «Руднево»
В индустриальном парке «Руднево» на востоке Москвы создается центр беспилотных авиационных систем, на территории уже возведено 18 производственных корпусов общей площадью 120 тыс. кв. м
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Артём Геодакян / ТАСС)

Президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин посетили индустриальный парк «Руднево», где создается федеральный центр беспилотных авиационных систем, сообщила пресс-служба Кремля.

По словам Собянина, «Руднево» в перспективе станет самым крупным индустриальным парком в России и объединит ведущих отечественных разработчиков и производителей беспилотников. Кроме того, там планирует разместиться корпорация «Иркут» и начать производство компонентов для крыла самолета МС-21, отметил мэр Москвы.

Путин назвал производство беспилотников очень перспективным направлением и сообщил, что в ближайшее время инвестиции в эту область составят 500 млрд руб. «Скорее всего, если мы все вместе, и государство тоже, будем работать активно, то это будет 1 трлн руб., вот такой будет объем», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).

Строительство индустриального парка «Руднево» на востоке Москвы началось в конце 2020 года, там формируется кластер беспилотной авиации. На территории парка уже возведено 18 производственных корпусов общей площадью 120 тыс. кв. м. Там планируют начать работу 17 компаний, большинство из которых сконцентрируется на выпуске беспилотников.

По словам Собянина, до 2024 года общая площадь производственной зоны будет расширена почти до 300 тыс. кв. м, а до 2025 года — до 800 тыс. кв. м. Мэр добавил, что в «Руднево» будет создано от 15 тыс. до 20 тыс. рабочих мест.

На территории парка действует режим особой экономической зоны, что предусматривает освобождение от выплаты имущественного, транспортного и земельного налогов, а ставка налога на прибыль составляет 2%, отметил Собянин.

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