Кабмин по поручению Путина разработал стратегию развития беспилотников

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Правительство России утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года, сообщается на сайте правительства.

Главной целью стратегии в кабмине назвали появление «новой отрасли экономики, связанной с созданием и использованием гражданских беспилотников».

Стратегией определены пять ключевых направлений развития беспилотной авиации:

cтимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы;

разработка и серийное производство таких систем, а также создание крупных производственных центров, обеспечивающих внедрение новых технологий при создании беспилотников;

развитие инфраструктуры, включающее строительство аэродромов, вертодромов и перспективных дронопортов;

подготовка кадров для беспилотной авиации;

фундаментальные и перспективные исследования в сфере беспилотных авиационных систем.

Для реализации стратегии в 2023 году будет начата работа по созданию специальных научно-производственных центров. Ответственными за это направление назначены Минпромторг, правительство Москвы, АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» и еще несколько организаций.

Для формирования кадрового резерва специалистов по беспилотной авиации в 2024 году планируется начать разработку учебных курсов по беспилотным авиасистемам и внедрить эти компоненты в программы общего, среднего профессионального и высшего образования. Вести эту работу будут Минпросвещения, Минобрнауки, правительство Москвы. Им поручили также создать цифровой реестр кадров, который связывает данные о вакансиях и кадровом потенциале специалистов в этой области.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что правительство завершает формирование национального проекта развития беспилотных авиационных систем. «Национальный проект станет основным управленческим механизмом реализации принятой стратегии», — сказал он.

Президент Владимир Путин в декабре прошлого года поручил правительству к началу лета утвердить стратегию беспилотной авиации.