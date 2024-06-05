 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В российских вузах появятся программы обучения управлению дронами

Фальков сообщил о планах введения в вузах программ по управлению беспилотниками
Вузы уже разрабатывают обучающие программы по применению беспилотников в гражданских сферах, сообщил министр образования и науки Фальков. Их планируют внедрять в рамках новой модели образования
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

На базе 70 вузов разрабатываются обучающие программы по управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в гражданских специальностях. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

По словам министра, государству необходимо около 1 млн специалистов: от операторов БПЛА до инженеров-разработчиков.

«Это технология, которая имеет непосредственное отношение ко всему: от охраны лесов и мониторинга чрезвычайных ситуаций до сельского хозяйства и научных исследований, поэтому абсолютное большинство образовательных программ и специалистов, которых мы готовим, должны иметь определенный объем знаний, связанных с БПЛА», — сказал Фальков. Так он ответил на вопрос сенатора Артема Малащенкова, планируется ли внедрение образовательных программ по применению беспилотников.

Министр также указал, что область применения БПЛА — только пример того, как оперативно можно встраивать и видоизменять новые образовательные программы. Фальков отметил, что раньше, как правило, было сложно менять образовательную программу, завязанную на стандартах, теперь же под запросы рынка возможно корректировать программы каждый год.

«Но при этом очень важно не разбирать их и собирать заново, а иметь ядро, которое бы позволяло нам качественно формировать будущего специалиста, а все тонкие настройки осуществлять на старших курсах с помощью подобного рода механизмов», — добавил министр.

Путин поддержал обучение школьников управлению беспилотниками
Технологии и медиа
Президент России Владимир Путин

Еще в прошлом году президент Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив и Агентству развития профессионального мастерства создать систему обучения кадров для развития беспилотной авиации.

Он также поддержал идею российских компаний внедрить в школах курсы по конструированию, сбору и управлению дронами и выступил за внедрение курсов по управлению беспилотниками в различных отраслях экономики, в том числе в сельском хозяйстве, строительстве, энергетике и транспортной сфере.

По словам президента, объем инвестиций в производство беспилотников должен составить 500 млрд руб., но при участии государства эта цифра может достигнуть 1 трлн руб. Отдельно он упомянул, что одно из самых перспективных направлений для использования дронов — сельское хозяйство, где они могут быть широко применены.

В России отменят «западные веяния бакалавриата». Что изменится
Общество
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

В июне 2023 года правительство утвердило разработанную Министерством промышленности и торговли стратегию развития беспилотной авиации в России до 2030 года и на перспективу до 2035-го. По планам правительства, в России к 2030 году будут производить более 32 тыс. беспилотных авиасистем (БАС) в год, что в три раза больше текущего объема производства.

Забастовка фермеров на тракторах в Брюсселе. Видео

Видеокадры из автобуса, который попал под обстрел в Москве

Шахта лифта обрушилась в здании в центре Москвы во время ремонта. Видео

В правительстве Италии фразой «наденьте каску и не злите» ответили Макрону

Стало известно, какие президенты выступят вместе с Путиным на ПМЭФ

НАТО разработало пять маршрутов отправки войск на случай войны с Россией

Лукашенко пострелял из лука в Монголии. Видео

Глава МИД Турции заявил о желании страны вступить в БРИКС вместо ЕС

Что пьёт Петербург во время ПМЭФ

Суперкомпьютер назвал главных фаворитов на Евро-2024. Таблица

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба

Акции холдинга Уоррена Баффета рухнули почти на 100%. Что произошло?

Как выглядят две самые древние и далекие от Земли галактики

Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в июне 2024 года
Авторы
Теги
Маргарита Грошева Маргарита Грошева
беспилотники студенты вузы Минпросвещения обучение
Материалы по теме
Путин поддержал обучение школьников управлению беспилотниками
Технологии и медиа
Кабмин по поручению Путина разработал стратегию развития беспилотников
Политика
Путин пообещал форсировать производство беспилотников
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 5 июня
EUR ЦБ: 96,56 (-0,31) Инвестиции, 04 июн, 16:40 Курс доллара на 5 июня
USD ЦБ: 88,76 (-0,62) Инвестиции, 04 июн, 16:40
Роман Ротенберг заявил о возможности провести хоккейный матч в Гималаях Спорт, 15:18
В российских вузах появятся программы обучения управлению дронами Общество, 15:10
Родословное древо Путина представили на ПМЭФ Политика, 15:05
Как эффективно организовать процесс внедрения ПО в компании РБК и Сфера, 15:02
Песков рассказал, зачем Путин поедет в Царское Село Политика, 14:49
В центре Петербурга автомобиль врезался в Aurus Общество, 14:47
Глава АвтоВАЗа раскрыл размер инвестиций в новую Lada Iskra Бизнес, 14:47
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Куда сходить в июне: посвящения Пушкину, концерты и выставки совриска Life, 14:46
Кремль усомнился в эффективности угроз США Китаю из-за поставок в Россию Политика, 14:46
Россельхознадзор изучит информацию о производителе мяса лам из Боливии Политика, 14:34
Блогер Лерчек назвала себя «амбассадором ФНС» Бизнес, 14:32
Медвежонок сорвал занятия в красноярской Академии биатлона Спорт, 14:32
Lada Iskra, «Спартак» и Hongqi LS7: все машины ПМЭФ-2024 Авто, 14:29
Кремль назвал идеологию ПМЭФ в 2024 году Политика, 14:26