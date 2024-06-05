В российских вузах появятся программы обучения управлению дронами

Вузы уже разрабатывают обучающие программы по применению беспилотников в гражданских сферах, сообщил министр образования и науки Фальков. Их планируют внедрять в рамках новой модели образования

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

На базе 70 вузов разрабатываются обучающие программы по управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в гражданских специальностях. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

По словам министра, государству необходимо около 1 млн специалистов: от операторов БПЛА до инженеров-разработчиков.

«Это технология, которая имеет непосредственное отношение ко всему: от охраны лесов и мониторинга чрезвычайных ситуаций до сельского хозяйства и научных исследований, поэтому абсолютное большинство образовательных программ и специалистов, которых мы готовим, должны иметь определенный объем знаний, связанных с БПЛА», — сказал Фальков. Так он ответил на вопрос сенатора Артема Малащенкова, планируется ли внедрение образовательных программ по применению беспилотников.

Министр также указал, что область применения БПЛА — только пример того, как оперативно можно встраивать и видоизменять новые образовательные программы. Фальков отметил, что раньше, как правило, было сложно менять образовательную программу, завязанную на стандартах, теперь же под запросы рынка возможно корректировать программы каждый год.

«Но при этом очень важно не разбирать их и собирать заново, а иметь ядро, которое бы позволяло нам качественно формировать будущего специалиста, а все тонкие настройки осуществлять на старших курсах с помощью подобного рода механизмов», — добавил министр.

Еще в прошлом году президент Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив и Агентству развития профессионального мастерства создать систему обучения кадров для развития беспилотной авиации.

Он также поддержал идею российских компаний внедрить в школах курсы по конструированию, сбору и управлению дронами и выступил за внедрение курсов по управлению беспилотниками в различных отраслях экономики, в том числе в сельском хозяйстве, строительстве, энергетике и транспортной сфере.

По словам президента, объем инвестиций в производство беспилотников должен составить 500 млрд руб., но при участии государства эта цифра может достигнуть 1 трлн руб. Отдельно он упомянул, что одно из самых перспективных направлений для использования дронов — сельское хозяйство, где они могут быть широко применены.

В июне 2023 года правительство утвердило разработанную Министерством промышленности и торговли стратегию развития беспилотной авиации в России до 2030 года и на перспективу до 2035-го. По планам правительства, в России к 2030 году будут производить более 32 тыс. беспилотных авиасистем (БАС) в год, что в три раза больше текущего объема производства.