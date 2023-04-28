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Путин поддержал обучение школьников управлению беспилотниками

Президент Владимир Путин поддержал идею обучать школьников управлению беспилотниками
Внедрять курсы по управлению дронами также нужно в различных отраслях экономики, в том числе в сельском хозяйстве, строительстве и энергетике, считает президент
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / РИА «Новости»)

Президент Владимир Путин поддержал идею российских компаний внедрить в школах курсы по конструированию, сбору и управлению дронами. Об этом он сказал на совещании по развитию беспилотных авиационных систем.

«Уверен, это, во-первых, ребят займет полезным и интересным делом, отвлечет от того, чем не надо было бы заниматься; во-вторых, эта так называемая ранняя профориентация пойдет на пользу в конечном итоге и стране», — сказал Путин (цитата по ТАСС).

Глава государства также выступил за внедрение курсов по управлению беспилотниками в различных отраслях экономики, в том числе в сельском хозяйстве, строительстве, энергетике и транспортной сфере. 

Объем инвестиций в производство беспилотников в ближайшее время должен составить 500 млрд руб., указывал президент. В то же время он говорил, что при участии государства эта цифра может достигнуть 1 трлн руб. Отдельно он упомянул, что одно из самых перспективных направлений для использования дронов — сельское хозяйство, где они могут быть широко применены.

Власти готовят национальный проект по беспилотникам и туда в том числе будут включены соответствующие льготы по беспилотникам для сельского хозяйства, сказал Путин.

27 апреля Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным посетил индустриальный парк «Руднево» на востоке столицы. Там создается федеральный центр беспилотных авиационных систем и уже возведены производственные корпуса площадью 120 тыс. кв. м. В парке действует режим особой экономической зоны, который предусматривает для ее резидентов льготные условия работы, в том числе ставку налога на прибыль в размере 2%, сообщал Собянин.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
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