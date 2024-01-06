Белоусов пообещал выпуск 32,5 тыс. дронов ежегодно к 2023-му

Белоусов: 32,5 тыс. беспилотников будут ежегодно производить в России к 2030-му

В России к 2030 году планируют производить более 32 тыс. беспилотных авиасистем (БАС) в год — это в три раза больше текущего объема производства. Об этом сообщил ТАСС секретариат первого вице-премьера России Андрея Белоусова, который курирует этот проект.

В пресс-службе Минпромторга отметили, что в 2023 году выпуск БАС может достигнуть порядка 6 тыс. штук (итоговые данные пока недоступны), а в 2024-м — около 11,7 тыс. единиц.

Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» утвердили в конце декабря 2023 года, его опубликуют в январе. Объем финансирования нацпроекта до 2030 года составит почти 700 млрд руб.: в 2024-м — 46,4 млрд руб., в 2025-м — 117 млрд руб. и по 149 млрд руб. в 2025 и 2026 годах.

К концу периода, ожидается, что доля российских беспилотников составит 70% рынка, добавили в секретариате.

Президент Владимир Путин в конце 2022 года поручил правительству утвердить стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года, а также создать благоприятные условия для развития рынка БАС. Стратегию разработали в апреле 2023 года.