Командир «Востока» сообщил о первом появлении танков Leopard на фронте

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В зоне боевых действий в ДНР появились переданные Украине западными странами танки Leopard, сообщил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

«Ситуация на Новодонецком и левее в сторону Великоновоселовки тяжелая — противник, нащупав наши слабые места, наращивает усилия. Впервые на нашем тактическом участке увидели «Леопарды», — написал он в телеграм-канале.

На базе «Востока» в марте 2023 года была создана бригада российских сухопутных войск. Сам Ходаковский рассказывал, что подразделение войдет в состав «Росгвардии».

Украина получает танки Leopard от европейских стран: Дания, Германия и Нидерланды в начале февраля договорились вместе поставить Киеву около 100 танков Leopard 1, поставки Leopard 2 обещали Польша, Германия, Канада и другие.

Последние несколько месяцев власти Украины объявляли о готовящемся контрнаступлении. Президент Украины Владимир Зеленский 3 июня заявил, что армия готова и проведет наступление, но сколько оно продлится и какими жертвами обернется — неизвестно. В конце мая он говорил, что сроки наступления утверждены.

В ночь на 5 июня Минобороны России сообщило, что ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении. По данным ведомства, Киев задействовал шесть механизированных и два танковых батальона, чтобы прорвать оборону на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта, но своих задач ВСУ не достигли. Украинская армия потеряла более 250 человек, 16 танков, три БМП, 21 боевую бронированную машину, заявили в Минобороны.