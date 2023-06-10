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Минобороны заявило об отражении атак ВСУ на нескольких направлениях

Минобороны: российские военные отразили атаки ВСУ на лисичанском и авдеевском направлениях

Российские военные сорвали попытки атак штурмовых групп двух украинских бригад в районе села Торское и Серебрянского лесничества в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. Видео его заявления опубликовало «РИА Новости».

Кроме того, добавил он, на краснолиманском направлении в ходе контрбатарейной борьбы Украина потеряла две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубицу Д-30 и два миномета калибром 120 мм.

Две атаки украинских сил отразили и российские военные на лисичанском и авдеевском направлениях, заявил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев. По его словам, украинская армия понесла потери в личном составе.

«Оперативно-тактической авиацией нанесен бомбовый удар по сосредоточению вооружения, военной техники, а также по пункту временной дислокации 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки», — рассказал он (цитата по «Интерфаксу»).

На купянском направлении российские силы сорвали три попытки украинских военных провести ротацию подразделений, заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский, передает ТАСС.

Материал дополняется.

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