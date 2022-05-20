Echos сообщила, что Россия получит рекордные $100 млрд за продажу газа ЕС

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Россия в 2022 году должна получить рекордные $100 млрд за поставки газа в Европу на фоне резкого роста цен. Об этом пишет французская газета Echos со ссылкой на аналитиков Citi.

Эта сумма почти вдвое больше, чем в прошлом году, когда цены на газ уже били исторические рекорды, отмечает издание.

Так, по подсчетам специалиста по европейскому топливному рынку Тьерри Броса, ЕС ежедневно платит «Газпрому» $200 млн, «несмотря на санкции, громкие заявления и обещания ввести эмбарго».

Даже если Европа начнет сокращать импорт российского газа, то резкий скачок цен обеспечит Москве рекордные доходы.

Президент России Путин 23 марта объявил, что российская сторона в расчетах за газ откажется от «всех скомпрометировавших себя валют» и будет принимать оплату за него от недружественных стран (все страны ЕС, США, Великобритания и другие) в рублях. Согласно новой схеме страны, покупающие газ у России, должны открыть счета в Газпромбанке. Они проводят оплату в евро через банк, который потом переводит валюту в рубли.

Внутри ЕС не прекращаются дискуссии по вопросу, не станет ли нарушением санкционного режима предложенная Россией схема. Тем не менее вице-премьер России Александр Новак 19 мая сообщил, что уже около половины из 54 компаний, которые имеют контракты с «Газпромом», открыли счета для оплаты газа рублями.

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Также в Европе с конца февраля активизировалось обсуждение возможности полного отказа от российского газа. Часть стран заявили, что смогут отказаться от российского топлива, часть не готовы к этому из-за сильной зависимости от газа из России.

Россия является крупнейшим для ЕС поставщиком, обеспечивая 40% газа. В наибольшей степени от энергоресурсов из России зависят Германия, Италия, Венгрия и Австрия.

Так, канцлер Германии Олаф Шольц признал, что Германия в сильной степени зависит от российских поставок и не обладает инфраструктурой для приема других, альтернативных, энергоносителей. По оценке канцлера Австрии Карла Нехаммера, его стране потребуется несколько лет, чтобы добиться независимости от российского газа.

В 2021 году биржевые цены на газ начали бить рекорды с конца лета. Так, 30 августа была пройдена отметка $600 за 1 тыс. куб. м, 9 сентября — $700, 14 сентября — $800, а 28 сентября — $1030. С начала 2020 года цена выросла примерно в четыре раза.