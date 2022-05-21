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Премьер Венгрии Орбан сравнил санкции против России с атомной бомбой

Лидеры Венгрии и Сербии также обсудили угрозу голода и миграции. Вучич предупредил, что из-за конфликта на Украине четверть населения мира может столкнуться с продовольственной проблемой
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters)

Необдуманные санкции против России эквивалентны атомной бомбе и ведут к голоду и миграции. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе встречи с лидером Сербии Александром Вучичем, передает 24.hu.

«Всевозможные непродуманные меры, санкции против России, которые разрушают венгерское сельское хозяйство, эквивалентны атомной бомбе», — сказал он.

По словам Орбана, сейчас необходимы более разумные решения в экономике, «потому что в противном случае будут большие проблемы». Он добавил, что Будапешт не примет решений Брюсселя, которые являются экономически необоснованными и приведут к росту цен.

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Премьер-министр Венгрии заявил, что в 2020 и 2021 годах героями были медсестры и врачи, а героями этого и следующего года станут «земледельцы, которым придется работать в очень сложных условиях».

Орбан подчеркнул, что если им не удастся обеспечить людей хлебом, то многие из них уедут в другие страны Европы не только в надежде на лучшую жизнь, но и для того, чтобы выжить. Он предупредил, что в этом случае миграция, которая была до сих пор, покажется «детской сказкой» по сравнению с тем, что будет дальше.

Вучич, в свою очередь, подчеркнул, что более четверти населения мира может столкнуться с продовольственным кризисом из-за боевых действий на Украине. Эта проблема может вызвать ряд других, в том числе в области безопасности, добавил он.

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«Важно, чтобы мы импортировали энергетику, [товары] сельского хозяйства, усердно работали, чтобы подготовиться к октябрю-январю, и пытались совместно преодолеть все проблемы», — сказал он (цитата по RTV).

Ранее, 13 мая, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что после введения антироссийских санкций мир могут ожидать крупный логистический кризис, энергетический кризис, замедление развития цифровой экономики, голод в отдельных странах, подрыв устойчивости ряда национальных валют и галопирующая инфляция, новые региональные военные конфликты, активизация террористов и другие угрозы.

Президент России Владимир Путин также говорил, что страны ЕС и их жители столкнутся с «труднопреодолимыми последствиями» при продолжении санкционного давления на Россию.

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