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Венгрия заявила о получении газа после приостановки поставок Болгарии

«Газпром» GAZP ₽227,84 +0,88% Купить
Фото: Stoyan Nenov / Reuters
Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Венгрию тревожит прекращение поставок «Газпрома» в Болгарию, однако оно не должно повлиять на транзит газа, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в видеообращении, передает 24.hu.

По его словам, «Газпром» считает возможным транзит через Болгарию в Сербию и Венгрию, а также имеет контракты с болгарскими компаниями на транспортировку.

«Отказ от поставок газа в Болгарию не означает прекращение транзита через Болгарию. Конечно, завтра мы также будем консультироваться с нашими болгарскими партнерами, но пока все участники подтвердили эту информацию», — сказал Сийярто.

Он отметил, что сама Венгрия получает газ по графику. Около 3,5 млрд куб. м в год (10 млн куб. м в сутки) поступает в страну по южному маршруту через Турцию, Болгарию и Сербию.

Утром 27 апреля «Газпром» подтвердил, что приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу из-за неоплаты в рублях. Корпорация также предупредила, что несанкционированный отбор газа из транзитных объемов повлечет их сокращение.

«Газпром» приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию
Бизнес
Фото:Stoyan Nenov / Reuters

Накануне польская PGNiG сообщила, что «Газпром» уведомил ее о полной приостановке поставок по Ямальскому контракту. Компания обещала подать претензию в адрес «Газпрома» из-за нарушения действующего контракта.

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Позже уведомление от «Газпром экспорта» о полной остановке поставок с 27 апреля получил «Булгаргаз». Министерство энергетики заявило, что ранее заключенный контракт действует до конца года и Болгария своевременно провела платежи по нему.

Болгария вслед за Польшей сообщила об остановке поставок газа из России
Политика
Фото:Reuters

С 1 апреля Россия начала продавать газ недружественным странам по новой схеме: компании должны открыть конвертируемый счет в Газпромбанке, перевести на него евро, банк продаст валюту на бирже и зачислит рубли в счет оплаты поставок. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что оплата за поставки должна быть проведена во второй половине апреля или начале мая.

Еврокомиссия заявила, что схема оплаты российского газа за рубли противоречит санкционному режиму ЕС.


 

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Теги
газ транзит Болгария Венгрия
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«Газпром» приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию
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