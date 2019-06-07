МВД начало служебную проверку из-за фотографий из «квартиры» Голунова

Полицейские позднее признали, что в его квартире была сделана только одна фотография. Журналиста проверяют на причастность к группировке наркоторговцев

Фото: МВД России

Московская полиция проведет служебную проверку «по факту предоставления сотрудниками УВД по ЗАО <…> некачественной информации» для размещения на официальном сайте столичного главка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве в ответ на просьбу РБК прокомментировать ситуацию с некорректной публикацией фотографий в сообщениях о задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова в Москве.

В первом сообщении МВД о ситуации с Голуновым (пресс-служба главка не называет журналиста по имени) говорилось, что полицейские нашли свертки с порошком «при личном досмотре», а также «по месту проживания задержанного». К сообщению (оно все еще доступно на официальном сайте) были прикреплены фотографии без подписи.

Однако знакомый Голунова заметил, что на фотографиях изображена не квартира журналиста. «Я в нем (в доме Голунова. — РБК) был много раз. Это не фотки оттуда», — написал в Facebook Александр Уржанов.

После этого «РИА Новости» распространило заявление начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрия Титова. Он отметил, что фотографии были сделаны при осмотре «места проживания подозреваемого, в арендуемой квартире».