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Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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МВД начало служебную проверку из-за фотографий из «квартиры» Голунова
Полицейские позднее признали, что в его квартире была сделана только одна фотография. Журналиста проверяют на причастность к группировке наркоторговцев
Фото: МВД России

Московская полиция проведет служебную проверку «по факту предоставления сотрудниками УВД по ЗАО <…> некачественной информации» для размещения на официальном сайте столичного главка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве в ответ на просьбу РБК прокомментировать ситуацию с некорректной публикацией фотографий в сообщениях о задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова в Москве.

В первом сообщении МВД о ситуации с Голуновым (пресс-служба главка не называет журналиста по имени) говорилось, что полицейские нашли свертки с порошком «при личном досмотре», а также «по месту проживания задержанного». К сообщению (оно все еще доступно на официальном сайте) были прикреплены фотографии без подписи.

Однако знакомый Голунова заметил, что на фотографиях изображена не квартира журналиста. «Я в нем (в доме Голунова. — РБК) был много раз. Это не фотки оттуда», — написал в Facebook Александр Уржанов.

Фотогалерея 
Пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова и задержания. Фоторепортаж

После этого «РИА Новости» распространило заявление начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрия Титова. Он отметил, что фотографии были сделаны при осмотре «места проживания подозреваемого, в арендуемой квартире».

Адвокат журналиста Дмитрий Джулай сказал РБК, что обыск в квартире Голунова проходил с нарушениями: полицейские 20 минут находились в ней до того, как Голунова пустили внутрь. Он также отметил, что, со слов знакомых журналиста, на фотографиях не его квартира.

Общество
Задержание журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Что важно знать

Корреспондента «Медузы» задержали в Москве в четверг, 6 мая, но информация об этом появилась только в пятницу. Издание сообщило, что во время освидетельствования журналиста били. В МВД это отрицают. Полицейские сообщили, что журналиста проверяют на связь с группой наркоторговцев.

Авторы: Егор Губернаторов, Андрей Гатинский
Теги: журналист, ГУ МВД по Москве, фотографии
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