Россия отменила визы для граждан Грузии

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Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая 2023 года. Документ размещен на сайте правовой информации.

«Установить, что с 15 мая 2023 года граждане Грузии осуществляют въезд в РФ и выезд из РФ без оформления виз на основании действительных документов, удостоверяющих их личность <…>, за исключением граждан, въезжающих в РФ в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания в РФ, в том числе в целях получения образования», — говорится в документе.

Другим указом президент отменил запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию.

Безвизовый режим между Россией и Грузией был отменен после конфликта 2008 года. В 2012 году Грузия в одностороннем порядке ввела безвизовый режим для россиян. По действующим правилам гражданин России может находиться на территории страны 365 дней.

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