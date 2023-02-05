ЕС призвал Грузию не возобновлять авиасообщение с Россией

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Европейский союз призывают Грузию примкнуть к санкциям против России в сфере авиации и не возобновлять авиасообщение с ней, сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано грузинской netgazeti.

«Мы знаем о недавних дискуссиях о возможности восстановления прямых перелетов между Россией и Грузией <...> Европейский союз призывает Грузию примкнуть к санкциям, введенным ЕС и другими странами против России и ее авиационного сектора, и быть бдительными относительно любых попыток обойти санкции», — сказал он. Стано также напомнил о риске вторичных санкций для тех, кто помогает России обходить ограничения.

Стано также отметил, что из-за санкций России сложно модернизировать свой воздушный флот и что поэтому он представляет опасность для других стран.

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