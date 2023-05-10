Операторы оценили турпоток в Грузию после восстановления прямых рейсов

Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию и отменил визовый режим с ней. Туроператоры назвали направление перспективным и обещают начать продавать туры после появления прямых рейсов

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Величина турпотока между Россией и Грузией будет зависеть от того, насколько быстро и в каком количестве появятся прямые рейсы, заявили РБК в пресс-службе туроператора «Интурист». Там предположили, что Грузия станет для российских туристов самым популярным выездным направлением среди постсоветских стран, «если вопрос с перевозкой будет складываться удачно».

В компании FUN&SUN пообещали в беседе с «Вестником АТОР», что у них на сайте появится «турпродукт на прямой перевозке», после того как авиакомпании сформируют полетные программы в Грузию. Там отметили спрос на такие туры. Директор PEGAS Touristik Анна Подгорная назвала новое направление интересным. В Space Travel указали на важность Грузии как пересадочного пункта для российских путешественников.

Вице-президент АТОР и глава Space Travel Артур Мурадян напомнил, что для полной реализации планов необходимо, чтобы грузинские власти согласовали прямое авиасообщение. Опрошенные «Вестником АТОР» эксперты считают, что, если Тбилиси не будет затягивать с принятием решения, перевозчики получат разрешение на прямые перелеты до конца месяца, но это крайне оптимистичный сценарий.

10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию с 15 мая и отменил визовый режим с этой страной.

Безвизовый режим между Россией и Грузией был отменен после конфликта 2008 года. В 2012 году Грузия в одностороннем порядке ввела безвизовый режим для россиян. По действующим правилам гражданин России может находиться на территории страны 365 дней.



Прямые полеты в Грузию Москва приостановила в июле 2019 года из-за масштабных протестов. Они начались в стране, после того как депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов на открытии встречи Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии сел в кресло спикера. Сам депутат утверждал, что его пригласили занять это место.

В Минтрансе уточнили, что российские авиакомпании после снятия ограничений будут летать из Москвы в Тбилиси и обратно по семь раз в неделю. «Полеты будут выполняться на воздушных судах отечественного производства», — сказали в ведомстве.