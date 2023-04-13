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Россияне заняли первое место среди иностранцев по покупкам жилья в Грузии

Минюст Грузии: россияне купили 8 тыс. квартир в стране с начала 2022 года
В 2022 году иностранцы купили в Грузии 15 тыс. квартир, из них более 6 тыс. приобрели россияне. За первый квартал 2023 года граждане России выкупили 2,1 тыс. квартир из 5159 проданных иностранцам
Фото: Mark Runnacles / Getty Images
Фото: Mark Runnacles / Getty Images

Россияне купили более 8 тыс. квартир в Грузии с начала 2022 года, передает Bm.ge со ссылкой на грузинское Министерство юстиции.

Всего за 2022 год иностранцы купили в Грузии 15 тыс. квартир. Это одна пятая часть проданного за год в стране жилья. Россияне купили 6062 квартиры и заняли по этому показателю первое место, пишет агентство. Еще 2187 квартир российские граждане приобрели в первом квартале 2023 года (5159 квартир за тот же период выкупили все иностранцы).

Второе место по количеству купленного гражданами жилья занял Израиль. Граждане этой страны за 2022 год приобрели в Грузии 1892 квартиры. Третью строчку заняла Украина — 1321 квартиру в Грузии в прошлом году выкупили украинцы.

Также в десятку стран, чьи граждане чаще всего покупали в Грузии жилую недвижимость, вошли Иран, Турция, Белоруссия, Германия, США, Казахстан и Армения. По итогам первого квартала 2023 года в рейтинг вместо Соединенных Штатов попала Польша.

Грузия стала одним из самых популярных направлений среди россиян, уезжавших из России после начала спецоперации. После того как президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию, на единственном наземном КПП на российско-грузинской границе «Верхний Ларс» в Северной Осетии образовались очереди. За день границу пересекало около 10 тыс. машин. В 2022 году, по информации МВД Грузии, в страну въехали почти 1,5 млн граждан России.

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Для въезда на территорию Грузии россиянам не нужна виза, оставаться в стране они могут год. Напрямую попасть из России в Грузию можно только по суше через пограничный пункт «Верхний Ларс». Авиасообщение между странами прервано с 2019 года. Российская сторона называла решение временным и не раз заявляла о том, что хочет возобновить авиасообщение. В январе министр иностранных дел Сергей Лавров выразил надежду, что вскоре самолеты снова начнут летать из России в Грузию и обратно. В грузинской правящей партии «Грузинская мечта» эту идею поддержали, президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
квартиры Грузия россияне покупка жилья
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