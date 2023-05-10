Bloomberg узнал о новом максимуме отгрузок нефти из России

За последние четыре недели Москва в среднем экспортировала в сутки около 3,55 млн баррелей сырой нефти, большинство которой направлялось в Индию и Китай, это новый максимум с начала прошлого года, подсчитал Bloomberg

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Отгрузка российской сырой нефти на международные рынки, несмотря на введенные Западом санкции, практически не сократилась, а за последние четыре недели выросла до максимальных значений, сообщает Bloomberg.

Согласно собственным подсчетам агентства, с апреля по май Москва в среднем экспортировала около 3,55 млн барр. в сутки, что почти на 0,4 млн баррелей больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Bloomberg, который ведет собственную статистику с января прошлого года, отмечает, что это максимальный показатель за историю наблюдений.

Агентство отмечает, что из-за западных санкций Россия была вынуждена переориентировать потоки сырья в Азию, а также сократить собственную добычу. Главными покупателями ее нефти за последний месяц стали Индия (1,87 млн баррелей), Китай (1,01 млн) и Турция (0,18 млн). Остальной объем был направлен в «неизвестные страны». В Европу российская нефть за прошедший месяц почти не поставлялась.

Несмотря на то что Россия начала поставлять больше нефти, реальные доходы Москвы от продажи сырья сокращаются, пишет Bloomberg. Агентство связывает это с дисконтом на российские сорта, а также с дополнительными расходами, связанными со страхованием морских перевозок.

Евросоюз и страны G7 в прошлом декабре ввели потолок цен на российскую нефть — 60$ за баррель, в феврале ограничение было расширено и на нефтепродукты. В качестве ответной меры Россия запретила поставлять сырье странам, установившим потолок цен, и переориентировала поставки на азиатский рынок. По подсчетам аналитической компании Vortexa, в марте на Китай и Индию приходилось до 91% такого экспорта.

В начале апреля вице-премьер Александр Новак объявил о решении до конца года продлить добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. барр. в cутки. В конце месяца он сообщил, что нефтедобыча в России в этом году снизится на 20 млн т, по сравнению с прошлым годом — до 15 млн т. В том же месяце российское правительство приостановило публикацию статистических данных по добыче нефти и газа до 1 апреля 2024 года.