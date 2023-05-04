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Новак объяснил рост экспорта нефти морем на фоне ограничения добычи

Вице-премьер Новак: Россия сократила поставки нефти по трубопроводу в ЕС на 2/3
Россия обязалась сокращать добычу на 500 тыс. б/с, при этом, по данным Bloomberg, 22–28 апреля поставки нефти по морю выросли с 680 тыс. до 4,08 млн б/с. Новак заявил, что СМИ не учитывают сокращение трубопроводных поставок в ЕС
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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Россия соблюдает «добровольные уровни сокращения добычи нефти», заявил вице-премьер Александр Новак.

«Целевой уровень добровольного сокращение добычи составляет 500 тыс. б/с от февральского уровня до конца 2023 года. Мониторинг будет вестись по независимым источникам», — сказал он.

По словам замглавы правительства, «отдельные журналисты», которые со ссылкой на данные мониторинга морских отгрузок говорят о росте экспорта российской нефти, не учитывают сокращение трубопроводных поставок в ЕС более чем на 2/3 — это сокращение «было лишь частично компенсировано морским экспортом».

Bloomberg подсчитал, что морские поставки сырой российской нефти на неделю с 22 по 28 апреля выросли на 680 тыс. б/с до 4 млн б/с. Экспорт сырой нефти в европейские страны за четыре недели до 28 апреля сократился до 63 тыс. б/с — единственным пунктом назначение была Болгария, пишет агентство.

В начале апреля Новак объявил о решении до конца года продлить добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/c. В конце месяца он сообщил, что добыча нефти в России в этом году снизится на 20 млн т по сравнению с 2022-м — до 15 млн т.

Российское правительство в апреле приостановило публикацию статистических данных по добыче нефти и газа до 1 апреля 2024 года.

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нефть экспорт нефти Александр Новак
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